A peine un an après la sortie de "Baby Love D.C.", l’auvergnat Jean-Louis Murat est de retour avec "La vraie vie de John Buck", son 24ème album.

Il est peut-être la meilleure pub qui existe pour le Puy de Dôme et les volcans d’Auvergne : Jean-Louis Murat s’y régénère tellement qu’il publie maintenant deux albums par an « Hip hip hip hourra » ! Ou plutôt « Houhouhou hip ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Battlefield » est riche en onomatopées comme des bulles de bande dessinée qui accompagnent ce nouvel album en hommage à Buck John. Héros de western d’une BD des années 50 dont Murat était fan dans sa jeunesse. Même si on a du mal à parler de jeunesse au passé quand il s’agit de Jean-Louis Murat. Son précédent opus « Baby Love DC » sorti il y a à peine quelques mois était super « frais ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le chanteur-auteur-compositeur auvergnat écoute des rappeurs américains comme Kendrick Lamar ou Franck Ocean et ça s’entend ! Il groove aussi comme l’espagnole Rosalia sur ce titre « Arc en Ciel ». Précision de Murat « mon chant le plus beau ne s’exprime que dans mes silences » …

Ce qui signifie quoi ?

Que Murat mise sur la musicalité avant tout et qu’il essaye ne plus alimenter la machine à clash. Au début des années 2000 il balançait tellement que c’était devenu l’invité anti promo.

Murat « défendait » alors son album « Le Moujik et sa femme » et jouait son rôle de paysan russe de la chanson française, loin de Paris et des duperies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis 2002 Jean Louis Murat continue d’avoir des mots durs ici ou là et ne se sent toujours pas « un chanteur français » ! D’ailleurs en 2018, il sortait le superbe « Il Francese » manière de résumer cette drôle d’identité. Sur son nouvel album c’est un titre comme « Jean Bizarre » qui poursuit cette thématique. Sans oublier l’essentiel chez Murat « l’amouuur ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En exclusivité avant la sortie de l’album fin octobre voici « Nana » : nouveau singlebluesy en diable ! Un contre-pied quand tant d’autres se nimbent d’électro pour faire moderne. C’est la force de Murat : rester vertical et expérimental. Son arrivée sur le label 5/7, le même que celui de Philippe Katerine et Malik Djoudi, promet de nouvelles aventures immarcescibles ! Oui qui ne flétriront jamais !