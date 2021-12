Universal réunit l'œuvre complète de Jeanne Moreau chanteuse dans un coffret. Des versions parfois inédites, des archives en DVD, plus de 200 chansons, presque autant d'amants !

Ce que je sais de sûr à propos des femmes et de l’affirmation de nos désirs, c’est en écoutant Jeanne Moreau que je l’ai appris ! Tout y est. Il suffit de tendre l’oreille pour démarrer l’initiation…

Il s’en est passé des trucs pendant l’orage… « Nous » que l’on pourrait rebaptiser « juste après l’amour », est une chanson inédite, de et par Jeanne Moreau. Elle sera publiée dans un coffret qui réunit pour la première sa discographie complète. Plus de 200 chansons et presque autant d’amants… Presque inoubliables !

Il n’y pas de remords, pas de regrets, pas de culpabilité dans les chansons de Jeanne Moreau. Juste une expression primesautière et jamais vulgaire du plaisir.

Ici dans une version orchestrale inédite, c’est ce « Tourbillon de la vie » dans « Jules et Jim » de François Truffaut qui va lancer la carrière de chanteuse de Jeanne Moreau en 1962.

Son peintre et ami Serge Rezvani lui a écrit cette chanson comme on dessine un portrait. Grâce au dénicheur de talents Jacques Canetti, ils vont en enregistrer beaucoup d’autres dont ma musique de répondeur...

Avec « Ou vas-tu Mathilde » Jeanne chante les joies de la chasse au féminin. Chacun peut être la proie de l’autre à tour de rôle. Et ça ne craint rien, même le soir le long du canal… Bref c’est toujours révolutionnaire ! Signés Serge Rezvani qui prend le pseudo de Cyrus Bassiak ces premières chansons traduisent la modernité fulgurante de Moreau. Jusqu’à ce qu’elle se traduise elle-même. !

Car l’actrice chanteuse était aussi parolière. Et quels textes ! Instinctif et sexy l’album « Jeanne chante Jeanne » en 1970, est un véritable bréviaire d’éducation libertine.

Règle numéro 1 : pas de mariage !

Règle numéro 2 : beaucoup de rencontres !

Se laisser tenter, ou pas, formuler ses contradictions intérieures, et surtout s’affranchir de toute pression extérieure. Jeanne Moreau s’est livrée corps et âmes dans ses chansons, autant pour elle que pour les autres. Une chanson de Jeanne Moreau est un espace « Post MeToo » où chacun peut inventer SA liberté.

« Je suis vous tous qui m’écoutez » le coffret Jeanne Moreau sort ce vendredi !