Inspirée par le maître de l’animation japonaise Miyazaki, la chanteuse Kcidy invite l’artiste Kumisolo sur un mini album qui vient enchanter l'hiver. Démonstration de kawaï.

Kcdiy © Nicolas Despis

Quand l’existence pèse sur la tête comme un couvercle, je vous conseille de plonger dans ce genre de douceur…

On les sent presque nous caresser le cœur et l’espoir « Ohana Bataké » / les « champs de fleurs » en japonais : c’est le titre du "mini" album que vient de publier la « maxi » talentueuse KCIDY. Autrice compositrice et interprète installée dans la campagne lyonnaise. Une musicienne à la fois mélancolique et chasse-spleen que vous avez peut-être déjà entendu ici…

Après les « transports amoureux » dans ce titre « Les sous terrains » extrait de son 2ème album, sorti au printemps, KCIDY alias Pauline Le Caignec s’est imaginée en héroïne des films de Miyazaki ! Ce grand maître de l’animation japonaise et fondateur des studios Ghibli. Le Voyage de Chihiro et Mon voisin Totoro, c’est lui !

Extrait Le chemin du vent / Joe Hisaishi

Les splendides bandes sons des films de Miyazaki sont aujourd’hui jouées par des orchestres philharmoniques partout dans le monde. Mais au-delà de cet univers sonore ce sont les héroïnes des films de Miyazaki qui ont inspiré KCIDY. Toujours des filles fortes !

Surtout Nausicaa dans La Vallée du Vent : jeune, valeureuse c’est elle qui va ramener une terre asphyxiée à la vie… En musique voilà ce que ça donne !

Le générique du film Nausicaa et la vallée du vent réinterprété par KCIDY et l’artiste japonaise KUMISOLO. Invitée par KCIDY sur ce bouquet de 3 titres, KUMISOLO surnommée « la Françoise Hardy Japonaise » a en commun avec KCIDY ce gout du lyrisme, du féminisme, et des messages personnels…

« Le vent » de KCIDY version KUMISOLO figurera peut-être/ qui sait ? /dans la BO de l’ultime film que Miyazaki vient d’annoncer « Comment vivez-vous ?». En attendant « Si la paresse de la vie s'installe en toi » écoute ça !