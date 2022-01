Pendant 3 jours et 3 nuits, plus d'une dizaine d'artistes prennent possession de la Maison de la radio et de la Musique pour faire résonner des créations inédites. Jean Michel Jarre, Alex Beaupain, mais aussi la nouvelle garde de la scène française : Lala &ce, Kiddy Smile...

La rappeuse Lala &ce au festival La Villette Sonique le 30 mai 2021 à Paris, France © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Des hyper artistes, des hyper créations, et des hyper découvertes : c'est l’Hyper week-end festival ! Le premier festival de musique actuelle de Radio France débutera ce vendredi, oyez oyez, pour 3 jours et 3 nuits .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Respirer encore » c’est le programme! Dans une version aménagée conforme aux nouveaux protocoles sanitaires bien sûr. Mais même assis et masqués faut « qu’ça bouge, qu'ça tremble et qu'ça transpire ». Elle a raison Clara Lucciani !

Et son concert de Pop Symphonique avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France est hyper attendu ce samedi. C’est l’une des créations du festival mais il y en a d’autres…

Par exemple un concert inédit du chanteur/performeur Kiddy Smile qui revisite le répertoire de la House Music en version instrumental avec une trentaine de choristes et des danseurs. Télétransportation dans les répétitions !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Be Honest » titre phare de Kiddy Smile version gospel ! Mais aussi « Stand on the Word » ce classique des clubs new-yorkais qui invite à la communion qu’elle que soit votre opinion ou votre croyance.

Populaires ET Innovantes c’est ainsi que Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France a pensé ces créations et cette programmation.

Ici dans « La Maison de la Radio et de la Musique » : on ne pouvait pas faire un « festival de têtes d’affiches » de plus. Alors on invente !

Nous voici maintenant dans les répétitions du concert « Dominique de A à Z », qui invite les nouveaux talents de la scène française à se réapproprier le répertoire du chanteur et écrivain Dominique A. Pour célébrer ses 30 ans de carrière.

Nantaise comme Dominique A et plongée dans ses concerts depuis l’âge de 6 ans, Silly Boy Blue, nommée dans la catégorie révélation aux prochaines Victoire de la musique, chante (et c’est rare) en français !

Elle a choisi « La Bagatelle », chanson écrite par Dominique A pour Yann Tiersen. Lonny et sa Folk gracieuse dont je vous ai parlé hier, mais aussi Aloïse Sauvage, Crystal Murray, Barbara Pravi, ou encore le duo Terre Noire font également partie du voyage!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est la voix de Pierre Henry que vous venez d’entendre, père disparu de la musique électronique, qui a légué à Jean Michel Jarre des sons inédits. L’occasion de proposer une expérimentation sonore digne de ce nom pendant le festival où Jean-Michel Jarre donnera 6 concerts en 3 jours !

Tant d’autres créations et inédits vous attendent. Les hyper invités d'Alex Beaupain pour la soirée Gainsbourg et Love on the Beat, le premier concert de la rappeuse Lala « Ace » avec des musiciens ou Diva 2022 les voix féminines de demain, mais je m’arrête là ! La frustration c’est hyper bon.

Rendez-vous du 21 au 23 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique, et sur nos antennes. Tout le programme est sur hyperweekendfestival.fr