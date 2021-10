Après "Cheek to Cheek" en 2014, le crooner de 95 ans et la reine de la pop se retrouvent pour « Love for sale » nouvel album 100% jazz célébrant le répertoire de Cole Porter.

Trompettes ! J’ai une bonne nouvelle si, comme moi, vous luttez au quotidien contre l’âgisme, cette discrimination liée à l’âge, reconnue comme fléau mondial par l’ONU. Nous avons deux ambassadeurs de choix pour servir notre cause : Tony Bennet 95 ans et Lady Gaga 35 ans!

Le crooner jazz, et la chanteuse performeuse, reforment le duo Bennett/Gaga (ou Bengaga) pour des reprises de Cole Porter / célèbre compositeur de comédies musicales à Broadway. C’est doux, c’est chaud, une vraie couette contre l’hostilité ambiante…

Tony Bennett et Lady Gaga sont deux humanistes. Gaga l’a encore prouvé pendant la crise sanitaire en organisant un live caritatif d’anthologie avec l’ONG « Global Citizen ». Quant à Bennett, il s’est engagé très tôt dans le mouvement pour les droits civiques puis contre l’apartheid en Afrique du Sud. Il y a 10 ans, ils se sont retrouvés dans le même gala de charité et ça a été le coup de foudre ! Suivront deux albums « Cheek to Cheek » en 2014 / et maintenant « Love sale ».

« Amour à vendre » entre un vieux monsieur et une jeune dame, est-ce que ça ne pourrait pas être mal interprété ?

Dans l’inconscient collectif oui! Et c’est avec ça que Lady Gaga et Tony Bennett ont voulu jouer justement.

« Même le champagne, l’alcool, et la cocaïne ne m’ font rien, mais toi, tu me fais de l’effet ! » voilà ce que dit en substance ce classique rejoué avec humour par Gaga et Bennett qui a lui-même failli mourir d’overdose. Tout désamorcer par le rire, c’est ce qui les lie depuis le début.

Lors de leur 1ère interview commune Gaga déclarait « je suis une traînée et il le sait » et Bennett de répondre « Non, je sais que vous êtes une dame qui joue à la traînée » !

Au-delà de la complicité des duos, les solos qui sont également présents sur ce disque, laisse affleurer une ombre sous les flonflons. C’est aussi ça la signature Cole Porter. Bennett et Gaga, 60 ans d’écart, font donc rayonner le patrimoine jazzistique et rassemblent les générations. Bref, ils sont d’intérêt public ! Sans oublier de vendre une ribambelle de gadgets bien sûr… Humanistes mais commerçants, à l’américaine.