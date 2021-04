Le collectif La Femme, né en 2010 auréolé de la Victoire de la révélation de l'année en 2014, a un plan infaillible pour vos oreilles: "Foutre le bordel"! et inutile de se réunir tous les jeudis pour connaître la marche à suivre, la méthode est dans leur nouvel album. Rock, pop, rap, pour une folle virée éclectique !

Femme, le collectif pop/rock né à Biarritz il y a 10 ans, annonce la couleur : foutre- le- bor- del !

Cet album respire la fête ! Avec des gimmicks efficaces, et son énergie punk, c’est déjà un tube. Révélation de l'année aux Victoires de 2014, La Femme nous réjouit dès la première écoute et nous fait immédiatement retrouver les sensations qu’on a eues, quand on les a découvert en 2013 Sur la planche

Cette mélodie répétitive et entêtante est la signature de La Femme. Succès critique et populaire pour leurs deux premiers albums, le collectif est aujourd’hui de retour avec Paradigmes qui va dépoter dès que les salles rouvriront !

Ce disque est une bombe à retardement, dont les circuits sont parfaitement calibrés, on y trouve du rock des années 60’s/70’s, de l’électro, du hip-hop, et des textes bien ficelés qui racontent ce monde incertain dans lequel nous évoluons.

La volonté clairement annoncée de « foutre le bordel » est présente tout au long de l’album, c’est la pièce maîtresse de cet opus qui invite de nouvelles voix féminines parmi lesquelles trois chanteuses se partagent le titre Paradigme : Alma Jodorowsky, Ariane Gaudeaux et Clara Luciani qu’on retrouve avec joie. Cet album est l’extension de la Femme, qui se veut tour à tour glamour, lascive, et explosive.

Pour ce troisième opus, ils ont suivis leurs sources d’inspirations du début. La Femme est une mutante, c’est bien connu !

Paradigmes est un bouillonnant bain de références allant du Velvet Underground à Moroder, en passant par Gainsbourg, les Beach Boys ou Jacno. Sacha Got et Marlon Magnée, le binôme historique de La Femme a sélectionné et mélangé des extraits d’un recueil d’une centaine de chansons composé sur une dizaine d’années.

Le spectre musical est surprenant et on ne s’ennuie pas une seconde ; certains titres sonnent immédiatement comme des classiques, exemple avec Cool Colorado.

Paradigme s’écoute fort, où que vous soyez, chaque titre vous emmènera dans un univers différent comme à l’instant avec le luxurieux et entraînant rap Cool Colorado. C’est une belle claque inattendue.

« Paradigme » de La Femme, déjà disponible.