Histoire d'une lignée musicale pour la sortie du double album de Fela et Made Kuti "Legacy".

Réveil au son d’une armée de cuivres ce matin… Vous connaissez le jeu des 7 familles ? Il y a a la famille boulanger, la famille pompier, et puis la famille afro-beat !

Je demande d’abord le grand-père : Fela Anikulapo Kuti . Inventeur de l’afrobeat. Une musique aussi dansante que révolutionnaire, dont l’influence dépasse le Nigéria où elle est née. L’afro-beat c’est ça :

« Water no get enemy » a été enregistré en 1975 par Fela. Héros artistique et militant, qui crée ce mélange explosif de dénonciation politique, de jazz, et de High-Life ouest-africain.

Presque un demi-siècle plus tard, le genre est devenu une référence qui irrigue les productions contemporaines. Quant aux héritiers de Fela, formés dans son sillage, ils continuent d’alimenter cette insurrection musicale. Récemment dans le rap sur le dernier album d'IAM,

ou la musique caribéenne, avec David Walters. Mais aussi à travers un projet transgénérationnel qui sort cette semaine : le double album « Legacy ».

Commençons par la deuxième génération : Fémi fils aîné et frère de Seun Kuti. Il signe « Stop the Hate» le premier volet de ce double album.

Si l’afro-beat est un art qui se pratique de père en fils, Fémi Kuti actualise et perpétue les combats du père. Il s’attaque au gouvernement corrompu qui ne fournit ni électricité, ni route, ni système de santé à la population. Et dénonce la main basse des multinationales sur les terres et les ressources.

Maintenant je demande le petit fils ! « Madé » 3ème génération de cette lignée afro-beat.

Petit-fils de Fela, Made Kuti, 25 ans, joue sur l’album de son père Femi, et signe seul le deuxième volet de ce doublé. Il y fait évoluer l’afro-beat des Kuti au niveau du chant, mais aussi des thèmes. Combat contre les violences policières, droits des femmes, défense de l’esprit critique.

« Free your mind and set your soul free » un appel à penser par soi-même et un mantra qui libère des réflexes idéologiques. Comme le prédisait Fela "la musique sera l'arme du futur".

"Legacy" le double album de Femi et Made Kuti sort ce vendredi chez Partisan Records