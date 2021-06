Symphonique Pop, une 2ème édition qui va célébrer plusieurs évènements avec M: les 100 ans de la radio, le retour des concerts en public à la Maison Ronde et bien entendu, la collaboration d'un guitariste et mélodiste exceptionnel : M avec l'orchestre philarmonique de Radio France dirigé par David Corley. M comme Magie

L’auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et guitariste Matthieu Chedid le 12 mai 2018 à Cannes, lors du Festival. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

« Symphonique Pop », c’est la collection lancée en décembre dernier avec le concert inédit de Melody Gardot. Ce soir France Inter propose un nouveau volet avec la création inédite de Matthieu Chedid accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley. Une expérience qui vient s’ajouter à la panoplie de concerts originaux de ce véritable marathonien de la scène qui a spontanément lancé des concerts intimistes depuis chez lui dès le début du confinement.

Écrite par l'écrivaine Andrée Chedid, mère de Louis, « Je dis aime », fait partie des chansons reprises sur l’album « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid » enregistré en 2015, extrait du live Facebook donné par la tribu Chedid pour l'anniversaire de Matthieu.

Se mobiliser pour nous divertir virtuellement, c’est ce qu’a entrepris M, guitariste virtuose fan irréductible de The Cure, qui adore franciser les chansons anglophones

« Close to me » une version très appréciée par son auteur Robert Smith, leader de The Cure, extrait d’un live dans la cuisine de Matthieu Chédid en pyjama rose avec sa fille Billy, à l’heure du brunch

Ses concerts à la maison ont eu un si grand succès du fait du manque caractérisé de musique, d’interaction et de chaleur humaine tant pour le public que pour l’artiste ! Ça a commencé comme un moyen de rester solidaire, c’est devenu un rendez-vous incontournable pour rester créatif.

M alterne les styles et multiplie les ballades intimistes. Une série qui fait même l’objet d’un album sobrement intitulé « concerts maison » disponible en ligne et en édition limitée Vinyle, à celles qui durent.

Dans ses sessions à la maison, M fait parfois connaissance avec des artistes qu’il vient à peine de rencontrer comme ici avec le bassiste Pierre Elgrisi, il nous réserve aussi de belles surprises

Vanessa Paradis et M en duo chez lui, une amitié qui dure depuis 1997, quand Vanessa Paradis l’a contacté après avoir eu un véritable coup de cœur pour la chanson le Baptême et sa voix sans savoir d’ailleurs si c’était celle d’un homme ou d’une femme. M, n’était pas connu et venait de sortir son tout premier disque.

Ce soir, c’est accompagné de sa sœur, la talentueuse chanteuse et pianiste Nach (Anna Chédid) qu’il reprendra tous ses tubes

Symphonique Pop avec M à partir de 19h sur France Inter présenté par Laurent Goumarre