Mathieu Boogaerts, parti s'exiler en Angleterre nous revient avec un album poétique et intime, aux saveurs britishs avec des pointes d'humour et de tendresse. La "Boogaerts touch" résonne sur son nouvel album "En Anglais".

“En Anglais”, c’est le titre du 8 ème album du joyeux poète Matthieu Boogaerts, qui s’est installé Outre-Manche. Mais contrairement à ce que pourrait laisser entendre ce titre, ce n’est pas la première fois que Boogaerts utilise l’anglais en assumant son accent franchouillard : il en semait déjà quelques bribes sur le titre qui l’a révélé :

Et voilà comment, depuis vingt-cinq ans, on ondule nous aussi dans le sillage de la folie douce de Boogaerts !

Pour séduire son public, cet artiste unique a développé une esthétique des mots très personnelle, créant une ambiance immédiatement reconnaissable. Pour Boogaerts, la langue n’est pas un obstacle, c’est une alliée ! Il a si bien dessiné les contours de son univers minimaliste qu’il parvient aujourd’hui à chanter français avec des mots anglais ! Ecoutez plutôt

Mathieu Boogaerts est un magicien ! Un alchimiste aux mélodies sobres, aux mots justes, aux notes délicates.

Au-delà du choix de chanter dans la langue de Shakespeare, ce qui est toujours un pari plus ou moins risqué pour un Français, ça n’a en fait rien modifié. D’ailleurs, le titre que l’on vient d’écouter a été enregistré à Paris, avant son départ en Angleterre.

Comme quoi, peu importe où il se trouve et la langue qu’il pratique : la force de Mathieu Boogaerts réside dans ses atmosphères, comme dans le lien qu’il a su créer avec son public depuis toutes ces années.

Boogaerts ne parle pas un mot de créole et n’a jamais vécu aux Antilles, mais la magie opère car il a ce don de nous transmettre les émotions en jouant avec les mots, en l'occurrence ceux du Saian Supa Crew dans cette reprise d'Angela. C’est encore flagrant avec ‘Annie’ qui ouvre son nouvel album, “En Anglais”

Petit clin d’œil aux Clash avec ce « Shall I go or shall I stay », malicieusement glissé dans le texte. La morale de cette histoire, c’est qu’il faut définitivement rester fidèle à Mathieu Boogaerts, parce qu’on a tous besoin de tendresse Nicolas ! D’ailleurs, il est déjà en playlist sur France Inter et sera ce soir « Côté Club » avec notre ami Laurent Goumarre.

Matthieu Boogaerts “En Anglais”, album disponible