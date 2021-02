Retour sur le parcours de chanteuses incontournables, d'Oum Kalthoum à Dalida, à l'occasion de l'exposition "Divas" à l'Institut du Monde Arabe.

Voici « L’astre d’Orient », la « Reine du Nil », la « quatrième pyramide » : Oum Kalthoum ! Surnommée « Souma » par le peuple égyptien qui la vénérait. Idolâtrée bien au-delà de son pays. La plus grande voix du monde arabe est née avec le 20ème siècle, en 1900, et morte un 3 février 1975.

C’était il y a 45 et 1 an. Et à son enterrement, y avait plus de monde qu'à celui de Johnny et Victor Hugo réunis !

Extrait ENTA OMRI

« Enta Omri » traduction ? Tu es ma vie ! Ce chant qui s’arrête net puis reprend, le temps de remuer l’âme de fond en comble, aurait dû accompagner l’exposition « Divas : d’Oum Kalthoum à Dalida » à l’Institut du Monde arabe. Seulement voilà, on ne peut la visiter que sur catalogue pour l’instant. Alors je vous propose de l’écouter !

Après Oum « Le rossignol du Caire », voici « la rose algérienne ».