L'été sera chaud ! Masqué ou démasqué ! Mais vous, quoiqu'il arrive, vous serez équipés pour affronter n'importe quelle situation : morsures de méduses, piqures de moustiques sur le pif, les enfants qui braillent, le compagnon qui agace, encore! Depuis le confinement c'est devenu l'enfer, je sais. Stop! Écoutez ce son!

Une prescription pour aller droit dans le Mur... du son, avec des titres sur mesure, au réveil pour vous accompagner lors de vos premiers étirements de la journée et voir la vie du bon côté, essayez Mickael Mayo :

Ce jeune chanteur virtuose américain de 28 ans est le troisième vocaliste de l’histoire à avoir été accepté dans le célèbre institut de jazz Thelonious Monk récemment renommé d'après son mentor, l'incontournable pianiste de jazz Herbie Hancok, qui l'a pris sous son aile, l'a aidé à découvrir le lien entre le son et la technologie avec l'utilisation de la pédale loop, et l'a convié sur sa tournée américaine en 2018. Son 1er excellent album "Bones" sort demain

Avant de piquer une tête, échauffez-vous avec le grand percussionniste français Mino Cinelu qui a collaboré avec la planète de Miles Davis à Sting passant par Stevie Wonder et j’en passe, il est accompagné par le trompettiste norvégien Nils Peter Molvaer, pour rendre hommage à Manu Dibango, qui nous a quitté l’année dernière. De "Soul Makossa" à "SulaMadiana", il n’y a qu’un mouvement de bassin.

Un titre brillamment remixé par le propre fils de Manu Dibango, James BKS qui vient de sortir son premier album que je vous invite aussi à découvrir, il est signé sur le label de l’acteur et DJ anglais Idris Elba, le nouveau James Bond du son !

Pour ceux et celles qui auront enfin leurs soirées de libres, un conseil : une bonne dose de disco, ça vous fera les pieds et vous glisserez tranquillement vers l’heure du cocktail avec vos amis sur votre yacht bien entendu, une coupette à la main et le son de Kesmar dans les oreilles.

Un son aux allures de la pop japonaise des années 80, on est bien, avec le single "Johatsu" et la voix de Flore Benguigui du groupe l’Impératrice, extrait du mini-album de Kesmar, le bien nommé "Forever Holiday" déjà disponible en digital et enfin, pour passer à quelque chose de plus fort, je recommande le son de la productrice Neida, première signature du label de la talentueuse DJ Roni, Nehza Records, un label dédié à l’écologie et à la culture rave des 90’s.

Ça y est ! Nous y sommes ! Au Rex Club à Paris, vous la sentez la montée ? Vous la sentez la réouverture des clubs ? Et voilà, je vous ai déjà perdu dans la foule ! Mais ? Mais ? C’est vous que je vois twerker là-bas dans le noir ? Peu importe, il y a trop de fumée, si vous êtes au bar, j’prends la même chose que vous ! Cheers et bel été à tous !

Retrouvez Aline Afanoukoé cet été dans Haute Fidélité à partir du 5 Juillet du lundi au vendredi en direct, sur France Inter, de 15h à 16h et Mathilde Serrell sera de retour dès lundi !