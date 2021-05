"Easy Sleazy" libérateur, optimiste et musclé sur riffs de guitares et des bouches grandes ouvertes! Mick Jagger s'offre parfois de puissants tête â têtes avec de grandes personnalités de la musique. Après David Bowie, Lenny Kravitz et Bono, voici en duo, une bouffée d'oxygène avec Dave Grohl, le leader Foo Fighters...

Rencontre au sommet du rock entre deux icônes, d'un côté Mick Jagger, de l'autre Dave Grohl avec "Easy Sleazy". © AFP / Mark Davis / Getty images Amérique du nord

À ma gauche : Mick Jagger des Rolling Stones, à ma droite, Dave Grohl des Foo Fighters, réunis sur un titre plein d’énergie et d’ironie: « Eazy Sleazy » un hymne littéralement "facile et sordide" écrit par Mick Jagger pour conjurer la crise sanitaire, un exutoire optimiste!

Des riff de guitare pour voir la lumière au bout du tunnel ! c’est le vœux de Mick Jagger à l’origine de ce duo éphémère avec Dave Grohl, l’ancien batteur de Nirvana.

Pour nos auditeurs qui n’ont pas fait anglais première langue, que dit la chanson ?

Qu’on rêve d'évasion entre les murs de nos prisons. Que cette situation sera bientôt un souvenir qu'on essaie d'oublier. C’est une chanson qui a pour but à la fois de nous défouler et nous aider à tourner la page.

Le leader charismatique des Stones aime nous offrir de savoureux duos devenus cultes pour la bonne cause ou juste pour le plaisir, libérateurs, jouissifs et porteurs d’espoirs ; souvenez-vous de celui là :

Titre emblématique des débuts de la Motown, écrit par William Stevenson, Ivory Joe Hunter et un certain Marvin Gaye. Cette reprise rock ‘n soul par les iconiques Mick Jagger et David Bowie fût jouée en 1985. Quand Mick Jagger, la locomotive infatigable invite une autre star du rock, ça donne un moment de complicité, mémorable et intense

« God gave me everything », « Dieu m’a tout donné », sur son album solo, « Goddess in the Doorways » sorti il y a 20 ans, c’est Mick Jagger qui nous offre un diabolique duo avec Lenny Kravitz! Des rencontres avec d'autres figures emblématiques, de la pop et du rock, il y en a eu comme ici, avec Bono, le chanteur de U2

Joy, une « collaboration rock et gospel », comme la qualifie Mike Jagger. Dans sa toute récente collaboration avec Dave Grohl, le chanteur des Rolling Stones se moque des conspirationnistes et des fantasmes autour du vaccin…

Avec cet ode à la liberté, on fera bientôt une grande danse de la joie sur tiktok !

« Eazy Sleazy » le duo de Mick Jagger et Dave Grohl est déjà disponible.