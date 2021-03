Big Freedia n'est pas une reine comme les autres, native de la Nouvelle Orléans, elle trône sur de hauts talons et pratique comme personne l'art de bouncer, c'est à dire de secouer son postérieur sur une musique hip-hop teintée d'électro avec des paroles explicites débitées à une vitesse de flow infernale...

Big Freedia © Getty

J’ai d’abord eu un coup de cœur total pour cette captivante série Your Honor avec l’excellent Brian Cranston dans le rôle principal (souvenez-vous, il était le héro de Breaking Bad) Your Honor qui hélas n’a rien gagné aux Golden Globes dimanche dernier hormis tout mon respect !

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour couvrir le crime accidentel de votre enfant ? C’est le point de départ de cette série haletante diffusée sur Canal . Vous avez moins de 4 secondes pour y réfléchir ! Le temps de vous parler de la bande originale absolument fabuleuse, où l’on retrouve notamment de grands noms du blues comme John Lee Hooker et Mildred Anderson, mais j’y ai aussi fait une découverte, une pépite nommée Big Freedia.

Vous vous souvenez de ce tube n’est ce pas ?

1990 Snap et son « I got the power » fait danser la planète et bien voilà ce qu’en a fait Big Freedia.

Vous venez de découvrir le single de Big Freedia, Louder extrait de l’épisode 5 Saison1 de la série Your Honor.

Mais qui est Big Freedia ? Bah à la base c’est Freedy, grand afro americain, gay mais pas transgenre et il tient à le préciser. Big Freedia ’est ce qu’on appelle une Sissi à la Nouvelle Orléans, dont elle est originaire, comme le lieu de la série.

Une sissi, c’est à dire, une "Reine du Bounce"! “Reine du rebond” Big Freedia est rappeuse et véritable ambassadrice de ce mouvement née en Louisiane au début des années 90.

En fait, ça ne s’explique pas ! Ça se pratique! Bouncer, c’est littéralement l’art de secouer et de faire rebondir son postérieur sur un mélange de hip-hop et d’électro avec des paroles explicites et ultra rapides! Vous pouvez bouncer en prenant appui sur le sol, sur votre chaise, peu importe; le jeu est de garder son postérieur en l’air. Big Freedia, en est experte et collabore aujourd’hui avec des artistes emblématiques comme Beyoncé et Drake; son nouveau titre Platinum est acclamé par la critique !

Au delà de l’aspect festif de la bounce music, Big Freedia a eu un véritable déclic après les dégâts causés par l’ouragan Katrina en 2005, dont elle est rescapée. Elle a décidé de s’engager, de démocratiser et d’associer cette culture à la protection des enfants défavorisés à La Nouvelle Orléans, en fondant Bounce Up, son organisme qui lutte contre les problèmes de logement, de nutrition et se mobilise pour la prévention des violences sexuelles.