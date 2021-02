« L’impératrice », sextet électro-funky, est de retour avec un deuxième album , annoncé au printemps, et porté par un nouveau clip « Peur des filles » ! Quand « Thriller » rencontre « Mars Attacks » et que les cauchemars des machos deviennent réalités.

Ce qui devait arriver arriva, une horde de féministes extraterrestres a débarqué sur terre et elles ont zigouillés tous les mecs. Cette histoire d’égalité de toute façon ça sentait le massacre. On vous avait bien dit qu’elles étaient dangereuses…

« Elles se transforment une fois par mois / Elles ont pas la même chose en bas », « Peur des filles » c’est « Sorcières » de Mona Chollet en format pop !

Sans perdre leur second degré en route, le groupe « L’Impératrice » pousse un peu plus loin ce qui était déjà perceptible sur …

« Mathari » leur premier album (en 2018) ! Succès public et critique, placé sous l’égide d’une femme forte et caractérisé par de grandes envolées instrumentales…

L’impératrice n’était pas très bavarde...

Mais sur ce deuxième album les paroles se libèrent… Le groove est plus tendu, presque R’N’B, le chant et les textes plus investis. L’impératrice affirme son point de vue.

Au milieu « des types en manteaux bruns sans noms sans âges/ j'ai croisé son visage » : « Anomalie bleue » raconte l’histoire d’un coup de foudre ou plutôt d’un coup de « Tako-Tsubo » !

Qui veut dire "piège à poulpe" littéralement ! C’est l’expression japonaise qui désigne le syndrome des cœurs brisés, un état de « chamboule-tout » émotionnel qui affecte le muscle cardiaque. Dans Tako-Tsubo, nom de ce nouvel album, les six de L’Impératrice, explore toutes les situations à risques.

« Hématome » c'est le nouveau single de « L’Impératrice ».

Mixé et finalisé par des pointures internationales qui travaillent pour Janelle Monae ou Kendrick Lamar : ce nouvel album du groupe français sera celui des cœurs brisés, mais aussi de la conquêt

« Tako-Tsubo » le deuxième opus de « L’Impératrice » sortira le 26 mars.