Coucou c’est 2021 ! Et côté chanson française, l’année s’ouvre sur une guitare ensoleillée, accompagnée du « dreadful french accent » de Mathieu Boogaerts...

EXTRAIT BOOGAERTS « Am i Crazy »

“You see what I mean”? “Not really » mais c’est pas grave. Le 1er janvier 2021 le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union Européenne, et Mathieu Boogaerts, chanteur français installé à Londres, a sorti un single.

« Am i Crazy » est le premier extrait d’un album à venir en février, dont la note principale est cet accent si français qui s’inscrit dans une looongue tradition musicale.

EXTRAIT AZNAVOUR Formidable

Comme le diplomate et "Sinatra français" Charles Aznavour, avant lui, Mathieu Boogaerts tente de relier les langues entre elles (la base du « french kiss ») et d’exprimer enfin ses sentiments dans la … “Langue de Shakespear” !

Chanter en anglais, c’est très répandu aujourd’hui dans la pop et l’électro française, et même institutionnalisé depuis Sébastien Tellier à l’Eurovision en 2008, mais faire chanter le « french accent » c’est encore autre chose !

Un art à part entière ?

Oui une façon de bien conserver en anglais cette diction française si caractéristique, longtemps indissociable de la drague…

EXTRAIT GAINSBOURG « sea sex and sun« en anglais

2021 sera une année Gainsbourg, 30 ans après sa mort en mars 1991, l’occasion de se replonger dans des pépites ensablées comme ce « Sea, Sex and Sun » en anglais ! Ou les tribulations anachroniques d’un « french lover » plutôt lourdingue.

Quant à Yves Montand dans « Le milliardaire » il propose quoi lui ?

BOB 6 EXTRAIT YVE MONTAND LE MILLIARDAIRE « let’s make love » / laisser le micro ouvert

Mais encore…

EXTRAIT “They feat like a Glove » à “Maybe” (15 secondes)

On n’a rien compris… Au grand dam de Marilyn Monroe, Montand n’a jamais réussi à parler anglais. Et il faut bien le dire : dans cette tradition musicale du « french accent » certains s’en sortent mieux que d’autres.

Relance ND : Un exemple de réussite Mathilde ?

Le couple ou ex couple Hardy/Dutronc a trouvé la bonne formule. Elle, Françoise Hardy, fait vibrer l’âme poétesse du français dans son anglais.

BOB 7 EXTRAIT François Hardy (15 secondes)

Et lui, Jacques Dutronc, a opté pour le yaourt !

BOB 8 EXTRAIT DUTRONC (17 secondes) mike in après « cacapoum » sur « hahahaa »

Jacques Dutronc poursuit et assume dans cette veine du « french accent » musical qui est sans doute la meilleure : l'autodérision.

BOB 9 EXTRAIT FIN « Cigare » Le 26 févrierprochain sortira le nouvel album