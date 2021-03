Bonne nouvelle, la scène Bruxelloise nous enchante encore aujourd'hui avec une jeune pousse talentueuse à la voix cristalline et au visage d'ange: Iliona présente "Tristesse" un mini album essentiellement piano-voix, entièrement conçu dans sa chambre pendant le confinement. Huit titres intimes qui parlent d'amour.

La chanteuse Iliona présente "Tristesse" un mini album essentiellement piano-voix, entièrement conçu dans sa chambre pendant le confinement. Huit titres intimes qui parlent d'amour. © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de la chanteuse Iliona

Elle s’appelle Iliona, jeune chanteuse bruxelloise, tout juste âgée de 20 ans. Iliona présente “Tristesse”, un mini album conçu dans sa chambre, essentiellement composé au piano, sur lequel elle pose sa voix cristalline et couche sur le papier une écriture poétique. Elle est inspirée par ses idoles de la chanson française comme Barbara et comme Françoise Hardy, elle écrit et compose ses chansons elle- même, d’ailleurs, elle a repris un de ses titres phares “Voilà”.

Et voilà, vous commencez à comprendre le registre de la demoiselle! “Moins Joli”, le premier single d’Iliona est une variation sur le même ton, elle en a réalisé le clip toute seule! Comme beaucoup d’artistes de sa géneration, elle a appris des techniques de production en regardant des tuttos pendant des heures sur le net, ce qui lui donne la liberté de dessiner son univers et de maîtriser toutes les étapes de sa création, jusqu’à la promotion.

“Moins Joli” a d’abord été posté sur les réseaux, et rapidement partagé par des fans dont Benjamin Biolay, Vincent Delerm, ou encore Lous And The Yakuza. Une sorte de test grandeur nature qui a provoqué un coup de foudre immédiat sur la toile !

Moins Joli, bah pas tant que ça à vrai dire, car pour ne rien gâcher, Iliona est aussi très télégénique, dotée d’un charisme qui n’échappera sûrement pas aux réalisateurs de cinéma! En attendant, elle fait ses premiers pas éblouissants dans la musique, avec 8 titres qui parlent d’amour, de regrets et d’espoir, avec une certaine retenue aussi.

Et quelles sont les influences d’Iliona ?

En dehors des grandes voix de la chanson française, elle écoute de la pop et du rap depuis son enfance.

D’ailleurs, dans sa bulle mélancolique, éclatent quelques sonorités urbaines. C’est une grande fan du rappeur Belge Hamza, elle a aussi écrit un texte pour Zed Young Pavarotti, signé sur le même label qu’elle et comme elle playlisté sur France Inter. L’écriture instinctive, directe et authentique d’Iliona lui vaut d’être déjà sollicitée par des artistes de tous styles. Sur “Reste” sa voix s’habille d’un voile d’autotune…

Iliona vient de préparer une version live de son album. En attendant de rencontrer son public, elle prend son temps et profite de l’accueil positif de “Tristesse” et veille à ne pas répondre à toutes les sollicitations, pour se préserver.

C’est une future grande dont on a vraiment pas fini d’entendre parler!

Merci Aline, Iliona “Tristesse" est déjà disponible