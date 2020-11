Cette bataille électorale s’est jouée plus que jamais sur le terrain musical. Entre l’engagement des artistes et celui de l’industrie du disque la présidentielle américaine de 2020 aura été marquée par une mobilisation historique.

Bataille juridique et symbolique d’abord, à l’instar du groupe Village People, de très nombreux artistes se sont élevés contre la diffusion de leurs chansons dans les meetings de Donald Trump. Rihanna, Pharell Williams, les Rolling Stones qui ont menacé l’équipe de campagne de poursuites, et l’icône folk Neil Young qui a réellement porté plainte.

Mais au-delà de cette vague de contestations, la campagne a été celle d’un affrontement musical sans précédent. Un battle « Trump vs Biden ».

Avant de recompter les points, les force and présence, côté Trump : un punk !

EXTRAIT ANARCHY IN THE UK

John Lydon alias Johhny Rotten ex leader des Sex Pistols a pris la nationalité américaine et a été « déçu » par les démocrates. Du coup il a choisi Trump sans doute séduit par son côté « Anarchy in the U.S ».

Autre soutien trumpien, le chanteur Kid Rock et ses millions d’album vendus comme ‘Rock ‘n’ Roll Jesus’ ou encore un poids lourd du rap 50 Cent.

EXTRAIT IN THE CLUB 50 Cent

50 cent n’a pas aimé le programme fiscal du démocrate Joe Biden, il a donc décidé de soutenir Donald Trump pour ne pas devenir - je cite - « 20 Cent » ! Depuis il s’est ravisé balançant un retentissant « Fuck Donald Trump ». Reste le cas ambigu de Kanye West un temps candidat à la tête du très éphémère « Birthday party » il a renoncé mais reste un allié « d’image » du clan Trump.

Du côté de Joe Biden on trouve une majorité d’artistes engagés dans la bataille. Si on ajoute aux Pro Biden les Anti Trump et ceux qui ont tous fait pour encourager le vote.

Mais celui qui a marqué les esprits c’est Stevie Wonder au dernier meeting du candidat démocrate dans l’état clef du Michigan…

EXTRAIT VIDEO STEVIE Michigan

Estimant que c’était la plus importante élection de sa vie, Stevie Wonder à appeler à faire entrer la justice et sortir l’injustice. Parmi les artistes « labélisés Biden », les Beastie Boys rarement vus dans cet exercice ont participé aux clips de campagne, mais aussi le Boss bien sûr Bruce Springsteen fidèle soutien.

EXTRAIT BRUCE SPRINGSTEEN

Dans un autre style, Joe Biden pouvait aussi compter sur le prince du reggaeton et de la latin trap, Bad Bunny!

BAD BUNNY

Dans le rap c’est Snoop Dog qui a annoncé qu’il voterait pour la première fois et s’est même fendu d’un tuto pour expliquer comment faire.

EXTRAIT VOTE SNOOP DOG

Enfin la chanson de campagne « hyppercut » reste celle du collectif initié par De La Soul avec Chuck D de Public Enemy et bien d’autres.

DE LA SOUL « Remove 45 »

Un hymne anti-Trump « Remove 45 » qui fait du 45ème président un champion du racisme mais qui n’a pas forcément convaincu les « minorités ». Le battle musical lui non plus n’a pas encore de vainqueur.