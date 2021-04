"Tourist", le joyau de la french touch produit par le très discret Saint Germain, Ludovic Navarre de son vrai nom, vient d'atteindre le bel âge de 20 ans! Un anniversaire qui se fête avec une édition spéciale "Travel Versions" qui invite les DJs du monde entier à remixer les tubes internationaux de cet album culte !

Nous sommes en Avril 2000 et ce titre "Rose Rouge" est l’un des tubes qui figure sur le deuxième album de Saint Germain.

L’album "Tourist" va devenir l’un des plus grands succès de la French Touch. Un voyage jazz, pop et électro vendu à quatre millions d’exemplaires à travers le monde, signé sur le légendaire label de jazz Blue Note, il remportera d’ailleurs la Victoire de la révélation jazz en 2001.

Un des titres de cet opus a récemment été revisité par une artiste que l’on adore sur France Inter.

La talentueuse Jorja Smith transforme "Rose Rouge" en standard de jazz sur son dernier album. Saint Germain avait, à l’origine, samplé la chanteuse Américaine Marlena Shaw pour ce titre. "Rose Rouge", tube tellement énorme que même les Rollings Stones le passaient pendant leur tournée "Licks Tour "( 2002-2003), quand ils changeaient de scène.

C’est quand Saint Germain a appris cette nouvelle qu'il a réellement pris conscience de l’ampleur de sa célébrité.

Avec le recul, qu’est-ce qui explique le succès de "Tourist" ?

D’abord, cinq ans plus tôt, en 1995, la French touch prend véritablement son essor avec la sortie du premier album de Saint Germain signé sur le label Fcom de Laurent Garnier et Eric Morand. Son disque au son acid jazz et deep house, est encensé par la presse britannique notamment.

Pour "Tourist", il approfondit les mélanges électronique/acoustique et met les voix en avant. Quand l’album sort, Saint Germain accède, bien malgré lui, au rang de meilleur exportateur de la musique française. Effet boule de neige : ses titres sont utilisés mondialement, dans des films, séries, pubs, diffusés dans les bars, les clubs, et sont encore joués aujourd’hui.

Une édition spéciale de "Tourist" vient de paraître : "Travel Versions"

Saint Germain a demandé aux producteurs qu’il écoutait dans les années 90, de choisir leur titre préféré, mais il a aussi invité la nouvelle génération d’artistes notamment Sud-Africains qui réinvente la house en ce moment, comme le fer de lance Jullian Gomes que vous venez de découvrir avec son remix de "Sure thing".

"Tourist" traverse les époques, les pays et nos vies, c’est à cela que l’on sait que c’est un album classique !

"Tourist -Travel Versions" de Saint Germain, déjà disponible.