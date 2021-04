Sept longues années d'attente avant de retrouver la plume incisive, l'énergie revancharde et les rythmes teutoniques du trio auvergnat, Mustang, plus rock que jamais dans cet album percutant de la première à la dernière chanson: "Fils de machin", "Pôle emploi, gueule de bois", ou encore "Loyal et honnête", à découvrir.

"Memento Mori", le 4ème album du trio auvergnat, entre réalisme, sciences politiques et sociales sur un bon fond de cynisme ! Mustang, M comme moqueur

Mustang s’amuse et nous amuse en dépeignant notre société avec humour et décalage. Ce titre plein d’ironie donne le ton de l’album! Ici, il s’agit d’un couple autant en fin de vie, qu’en fin de droits, l’amour se noie peu à peu, un quotidien qui parle à beaucoup d’entre nous et qui sent le vécu! Puis, pôle-emploi /gueule de bois, passe le relais au fils de Machin.

Moins drôle que papa/plus fade que maman/tu cours après ton nom/tu ne l’attraperas pas»

Un brin cruel ! Que tous les fils et les filles de lèvent la main !

Ah ce bon vieux népotisme à la française est bien écorché dans ce morceau intitulé « Fils de machin ». Il aura fallu attendre 7 ans pour retrouver cette plume incisive et inimitable qui n’appartient qu’à Jean Felzine, qui alterne entre remise en question et sujets d’actualités le tout sur des airs rock, pop, électro et chanson française.

Il y a un petit côté revanchard dans les mots et l’énergie mais il y a surtout beaucoup de second degré.

Cet album est la bande son de leur évolution: de l’innocence de leur jeunesse et leur arrivée à Paris, à la grande désillusion et leur maturité. Mustang se dit avant tout « Loyal et honnête »

Riffs de guitare et synthétiseurs teutoniques au centre. "Loyal et Honnête" est une irrésistible remise en question,

Moi qui me piquais de vertu/je pétais plus haut que mon cul »

Cet album sonne l’heure du bilan, et comme on y passera tous un jour, autant quitter ce monde avec panach’! M comme Memento Mori.

« Memento Mori», c’est la majestueuse chanson titre qui clôt l’album et se danse joue contre joue, un slow funèbre et apaisé à la fois. Mustang dit de cet album qui l’est le plus cohérent de sa discographie dans son côté foutraque. Une chose est sûre, ce disque s’écoute avec un large sourire. Un pur bonheur.

M comme merci !

Mustang, « Memento Mori » déjà disponible.