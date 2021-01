Après un premier album instantanément n°1 et deux années de concerts à guichets fermés, le kid de Créteil raconte le début des débuts dans un nouveau titre "Bateaux-Mouches".

Portrait de l'auteur-compositeur-interprète et chanteur d’Eddy de Pretto à Paris, le 2 avril 2019. © Getty / Éric Fougère / Corbis

« Bateaux mouches » c’est l’histoire de la faim et de la soif des premiers pas. La niaque de réussir, l’esprit brûlant de la conquête, l'estomac vraiment vide aussi. Si Eddy de Pretto était une saga cette chanson serait son « préquel ». Quand il, chantait pour les touristes sur les bateaux mouches, quand il était personne. Quand on ne le comparait pas à Stromae et Nougaro en même temps ! Quand il n'avait pas sorti ça :

« Virilité abusive » et toxicité des codes masculins : « Kid » ou la rencontre d’une chanson et d’une époque. Un garçon et ses questionnements intimes croisent les enjeux d’une génération et d’une société. Résultat : un tel succès, que bientôt, Eddy a l’air d’un produit. C’est l’effet pas cool. Et comment l’arrêter ?

Dans le grand grimoire de la pop, le deuxième album est reconnu comme le plus difficile. Un seul remède : rester sincère et montrer à tout le monde qu’on n’est pas né sous blister. De ce côté-là Eddy de Pretto a déjà posé les bases.

Extrait de son premier album « Beaulieu » casse du cliché et dresse le portrait magnifiquement ambigu de sa banlieue de Créteil.

Ma favorite je te quitte / je garde tes briques » chante alors de Pretto

La suite se passe à bord d’un bateau-mouche.

Eddy Pretto fait rimer « début » avec « beau » sans pour autant romancer ses premières années d’artiste, son estrade est une scène en toc et son costume Célio sent le fromage ! Bref c’est pas "La Bohème". Le style de Pretto s’affirme : une forme d’urgence sans complaisance. Un chant soul urbain habité par des légendes du cabaret. Et si le deuxième l’album dépassait le premier ?

« Bateaux-mouches » est disponible depuis ce matin, et le nouvel album d’Eddy de Pretto fleurira au printemps.