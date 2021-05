Nourri par l'actualité, le réel, la fiction, et ses histoires personnelles, la littérature éclaire le chemin de Georgio depuis "Bleu Noir" son premier album à "Sacré", nouvel opus qui donne l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes et les choses qui comptent dans son univers et que rien ne saurait abîmer.

Georges Edouard Nicolo, le MC parisien, passionné de rap des années 90 à aujourd’hui, fan des Clash autant que de Barbara ou Romain Gary, s’est fait connaître sur internet en 2015, après le succès de « Bleu noir », à la fois symbole de sa dépression et du soutien spontané du public qui a intégralement produit son premier album grâce à un financement participatif.

« Héra », son deuxième opus, plus lumineux, représente sa guérison psychologique et son rapport nouveau à la vie. Georgio, un rappeur sauvé et sacré par les mots !

Après des collaborations avec Fauve notamment, et 3 albums encensés par le public et la critique. « Sacré », confirme sa maîtrise du parfait équilibre entre rap et chant, actualité et littérature dans une orchestration très mélodique, rarement vocodée, mise au service de ses textes pertinents et poétiques.

C’est au cours de la tournée de son troisième album, XX5, avec des pointures comme Woodkid que Georgio a commencé à donner forme à « Sacré », puis l’isolement de la crise sanitaire lui a donné le temps de travailler chaque étape de sa création

En quoi cet album est-il « Sacré »?

Loin de toute notion de religion au sens propre, Georgio l’a appelé « Sacré », pour rendre hommage à toutes ces choses qui sont irremplaçables, ces personnes inestimables : son frère qu’il cite souvent, son alter-ego musical Angelo Foley, le producteur Phazz, et des invités comme S.pri Noir que l’on a déjà entendu auprès de Nekfeu par exemple.

Cet album est le couronnement de ces moments, ces liens, et ces lieux aussi, qui sont magiques, presque sacrés pour lui. Et que rien ne saurait abîmer ou remplacer.

Conteur de sa génération, il dévoile sa part de sensibilité et de féminité avec sa plume à la fois triste et réaliste, calquée sur la dure réalité de la violence faite aux femmes

Les textes de Georgio transpirent l’amour des mots, il sait s’affranchir des standards habituels du rap pour créer une matière unique et personnelle. Vous pourrez le constater dans un prochain concert France Inter prévu cet été et lors de sa tournée. En attendant, le livre "Instants Sacrés" accompagne la pré-commande de l'album.

“Sacré” Le dernier album de Georgio sort demain, le 7 mai