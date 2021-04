Après quelques titres savoureux pour nous faire patienter, London Grammar présente enfin leur nouvel album "Californian Soil' qui opère un nouveau virage à plusieurs niveaux, d'abord Hannah Reid, la chanteuse à la voix stellaire devient la leader officielle du groupe et ce dernier explore des sonorités plus dynamiques.

London Grammar revient avec "Californian Soil", un album de rêve forcément américain sur fond d'électro-pop ! © Crowns and Owls

Le trio anglais réalise son rêve américain avec son troisième album « Californian Soil » !

Depuis sa création à Nottingham en 2009 et en deux albums seulement, London Grammar est devenu l’un des groupes les plus influents de l’electro-pop.

« Californian Soil » qui ouvre leur nouvel opus, résume la métaphore de tout l'album : quelque chose d’incroyablement beau, auquel tout le monde aspire, mais qui a peut-être un côté sombre. Ce sont justement les questionnements de la chanteuse, Hanna Reid qui s’interroge sur le prix du succès, le manque de contrôle et sa place en tant que femme

A-t-elle trouvé des réponses à ses questions dans cet album?

Oui en partie, d’abord en devenant naturellement la leader officielle du groupe. Ces questions existentielles font partie des thèmes récurrents de London Grammar depuis le début, auxquels chaque album apporte sa part de réponse. Le trio reste dans la continuité de leurs compositions précédentes, tant dans la profondeur de l’écriture que dans les textures toujours aussi envoûtantes et touchantes de leurs chansons.

« Wasting My Young Years », « gâcher mes années de jeunesse ». Le premier tube de London Grammar. Une chanson nostalgique et pleine d’émotions qui a révélé le groupe en 2013 et qui s’interrogeait déjà sur le sens de la vie, du temps qui passe, et de l’affirmation de soi, notamment inspirés par une certaine Christine…

Peu avant la sortie de leur nouvel album, London Grammar a offert à leurs fans français une reprise de Christine, une façon de témoigner leur grande admiration à celle qui a toujours su repousser les limites de la pop selon eux. Ils suivent les mêmes traces avec leurs chansons mélancoliques très richement orchestrées et un virage plus éléctro grâce à une audacieuse collaboration avec le producteur et Dj anglais Georges Fitzgerald

London Grammar explore des sonorités plus dynamiques tout en gardant les envolées lyriques d’Hannah Reid qui ont fait toute la renommée du groupe. Leur album s’achève comme il a commencé, sur le sol américain !

Attention en écoute, en exclusivité pour le mur du son ce matin sur France Inter

Beau et rêveur, « America » clôture l’album et le rêve américain de London Grammar qui nous offre un jeu puissant d’ombre et de lumière et ce titre en avant-première ! "Californian Soil" de London Grammar sortira ce Vendredi 9 Avril