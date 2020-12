« 4 Ed Maten » est venu annoncer le nouvel album du trio blues créole Delgres, inventeur d’un son à la fois très nouveau et très ancien qui relie la Louisiane aux Antilles.

Remontons légèrement le temps. Il est quatre heures du matin, nous sommes sur les docks, au port Havre. Les cols bleus sont à pied d’œuvre. Au milieu des containers, résonne une musique libératrice. Du blues. Du blues créole même. Il est « 4 Ed Maten ».

EXTRAIT "4 Ed Maten"

« 4 Ed Maten » est venu annoncer le nouvel album du trio « Delgres » inventeur d’un son à la fois très nouveau et très ancien qui relie la Louisiane aux Antilles.

« Faut pas regarder derrière, faut avancer » : la musique de « Delgres » recrée une route musicale à la fois « mémoire » et « antidote » des anciennes routes de l’esclavage. Rétablissant le chaînon manquant entre les champs de coton et les champs de cannes à sucre.

Pascal Danaé, fondateur du groupe, compose et chante en s’inspirant de ce passé commun et de son histoire personnelle. Un père guadeloupéen arrivé au Havre dans les années 50, une sœur qui découvre le racisme, une aïeule affranchie ou le destin sacrifié d’un héros de la lutte contre l’esclavage : la grande et petite histoire se télescopent dans un même mouvement orageux et apaisant…

EXTRAIT "MOJODI"

« Mo Jodi » titre de l’excellent premier album de Delgres, paru en 2018, signifie « mourir aujourd’hui » en créole, et rend hommage au parrain symbolique du groupe : Louis Delgres. Ce colonel qui préféra la mort à la captivité, après s’être rebellé contre les troupes napoléoniennes venues rétablir l’esclavage. Mais Delgres nous parle aussi du présent. Le blues est une musique profondément séditieuse, et métissé par le trio de Delgres il devient le langage d’une révolte globale.

EXTRAIT "MR PRESIDENT"

Pour le critique Robert Palmer, auteur du livre de référence « Deep blues » (qui vient d'être traduit) : le blues est une musique de dépassement. Chez Delgres c’est un élan à faire passer. Un réveil de l’espoir… dés 4 du matin !

Delgres sera en concert dés 21h ce soir sur France Inter et partagera l’affiche avec Hervé et Barbara Carlotti. Quant à leur deuxième album : il arrive le 12 mars 2021.