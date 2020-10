Dans un monde en quête de nouvelles masculinités, voici un groupe de garçons qui roule de la batterie mais pas des mécaniques.

Découverts il y un an, étiquetés « nouvelle sensation punk », Fontaines D.C a mal vécu le triomphalisme qui s’offrait à eux. Le projet de leur deuxième album, sorti cet été, n’était donc pas de parader. Comme cette batterie qui ne s’emballe jamais.

EXTRAIT "LOVE IS THE MAIN THING "

Voix spectrale et musique glaçante branchée sur les fantômes de Joy Division et Suicide : avec Fontaines D.C on s’arrête d’abord sur un écran de références. Puis très vite, c’est le texte qui apparaît.

Ici par exemple avec l’expression « alwaylsy raining » - qu’est-ce que ça veut dire ? Une pluie qui tombe « toujourement ». Un adverbe inventé pour insister sur la sensation de répétition de la pluie, qui décrit en fait une sensation de répétition intérieure. Bref les 5 garçons de Fontaines D.C font de la poésie ! C’est même comme ça qu’ils se sont rencontrés.

EXTRAIT “HEROS’ DEATH »

Toujours sur le motif de la répétition, Grian Chatten chante en boucle "Life ain’t alway empthy / La vie n’est pas toujours vide" - comme un mantra - assorti de quelques maximes existentielles.

A nouveau très poétique, ce titre « A Hero’s death » (la mort d’un héros), donne son nom au deuxième album de Fontaines D.C et brise un vieux mythe.

Celui du deuxième roman, film, ou album qui est toujours raté quand le premier a marché. Pour Fontaines D.C c’est l’inverse. Le deuxième opus est encore plus fort que le premier car plus rien ne fait écran…

EXTRAIT "TELEVISED MIND "

Le titre « Televised mind » décrit un esprit télévisé et ses images toutes faites. Fontaines D.C s’est échappé de la sienne. Exit la panoplie de néo combattants irlandais. Le groupe assume ses références intimes : Leonard Cohen et les Beach Boys !

EXTRAIT "SUNNY"

Fontaines D.C s’applique tout simplement l’un des principes chantés dans « A Hero’s Death » : « Quand tu parles, parles sincèrement / et crois-moi mon ami, tout le monde t’entendra ».

Fontaines D.C sera en concert ce soir à la maison de la radio et en direct sur France Inter dans « Very Good Trip » à partir de 21H !