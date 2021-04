Comment l'enfant terrible du rock, Liam Gallagher a t-il survécu à la dissolution fracassante du groupe qu'il formait avec son frère aîné, Noël ? C'est le point de départ de l'excellent documentaire réalisé par Gavin Fitzgerald et Charlie Lightening en 2019 qui nous immerge dans la vie de Liam, récit d'une renaissance.

Le chanteur et musicien Liam Gallagher en concert au Mediolanum Forum le 16 février 2020 à Milan, en Italie. © Getty / Sergione Infuso / Corbis

« Liam Gallagher, As it Was, le plus grand comeback de l'histoire du rock'n'roll », raconte la stupéfiante résurrection, de l’ex chanteur du groupe Oasis !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nous sommes en 2015, dans un pub, en Irlande. Après une trentaine de Guinness, Liam Gallagher improvise un live à la guitare, la scène est filmée et va faire le tour du monde.

Ce titre « Bold » deviendra le tube de la renaissance en solo, du chanteur d’un des plus grands groupes de rock au monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand la bulle Oasis éclate, ce fameux 28 Aout 2009, au festival rock en seine, après une nième altercation entre les deux frères ennemis et l’annulation de leur concert, la réalité rattrape Liam Gallagher de plein fouet.

Alcool, drogue, divorce, faillite, échec du groupe Beady Eye qu’il a formé avec les anciens d’Oasis

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alors que Liam Gallagher touche le fond, son frère aîné, Noël, l’enfonce un peu plus

les circonstances m’ont conduit à faire partie d’un des meilleurs groupes de tous les temps. Fonder un autre groupe aurait été ridicule, les autres membres d’Oasis l’ont découvert avec Beady Eye, c’était voué à l’échec depuis le début » déclare t-il dans une interview.

Mais Liam Gallagher va se relever de ses échecs grâce à l’amour ! Celui qu’il porte à la musique et à sa nouvelle compagne et manager : Debby Gwyther qui va le remettre dans le droit chemin. Comme Adrienne avec Rocky ! Le documentaire, en immersion sur dix années, raconte la détermination, les remises en question et la lente reconstruction de Liam Gallagher pour redevenir une star du rock, et remonter sur le ring ; plus authentique, humble et saint de corps et d’esprit !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retour en grâce, lors de son concert à Manchester lors d'un hommage aux victimes de l'attentat de Mai 2017, le public scande le nom de Li-am Li-am « Je suis toi, je suis toi, et ce soir nous sommes tous ensemble » Il chante son tube «Have all I need, j’ai tout ce dont j’ai besoin ! ». C’est dans une atmosphère pleine d’émotions que Liam Gallagher va créer une véritable symbiose avec ses fans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Come back to me » s’adresse peut-être à son frère Noel Gallagher. On garde l’espoir de revoir la fratrie réunie un jour.

En attendant, Liam Gallagher a réellement opéré le plus grand comeback de l’histoire du rock avec son premier album solo, « As we were » numéro un des charts au Royaume-Uni dès sa sortie en 2017.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Liam Gallagher, As It Was, Le plus grand comeback de l'histoire du rock'n'roll » à voir dès demain sur Arte