Pour se faire une place dans un « rap jeu » saturé, Michel fait qu’on ce que l’on pourrait appeler du méta rap. Du rap qui parle de rap. Ou plutôt de sa tentative de faire du rap. Après « l’ego trip » place au culte de « la loose ».

Le rappeur Michel © Charlotte Steppé

Il y en a des Michels et des célèbres ! Platini, Sardou, Jonasz, Drucker, Colucci bien sûr, alias Coluche, mais « le vrai » : il porte la coupe au bol, la doudoune longue, les chaussettes dans les claquettes, et rappe sur de la techno russe.

« Nekete » le tube de rap qui vient du Nord est signé Michel. Un garçon qui comme dans les romans d’un autre Michel -Houellebecq- s’est d’abord traîné son nom comme un boulet. Mais aujourd’hui Michel, c’est plus qu’une identité, c’est un concept. Un antihéros qui fait danser sur sa vie de Ch’ti.

Ce titre « Nachav », comme « Nekete », est extrait du troisième « presque album » de Michel, après deux autres EP « Le Vrai Michel » et « Le Vrai Michel 2 » sortis l’année dernière. Il y cultive son personnage second degré, quelque part entre Didier Super (le punk chansonnier du Ch'Nord) et Salut c’est Cool (un groupe de musique venu de l’art contemporain).

Michel lui vient de Condé alias « Condécity » comme il l’appelle, une bourgade située près de Valenciennes à la frontière avec la Belgique. D’ailleurs on retrouve à ses côtés le rappeur belge Roméo Elvis. Quant à ce mélange de rap / deep house / et chanson française, il n’est pas sans rappeler celui d’un autre belge, Stromae.

La sauce de Michel ? Abuser des codes du rap et détourner les clichés du nord. Mais au-delà de la posture Michel se raconte et raconte l’époque.

Fugain, Berger, Polnareff, Delpech, Michel s’est réapproprié les Michels de la chanson française pour s’inscrire dans leur lignée. J’ajoute que si Orelsan a mis la Normandie sur la carte du rap, avec Michel ce sera les Hauts de France !

« (Presque) Nekete » le presque album de Michel qui vient de sortir.