Si l’on devait envoyer dans l’espace un disque qui raconterait ce que nous écoutons sur terre ce serait celui-là : le nouvel album de The Avalanches,

Le groupe australien, qui a élevé l’échantillonnage sonore au rang d’art suprême, revient avec un message interstellaire.

RUNING RED LIGHTS

Sur les disques envoyés par la Nasa en 1977 se trouvaient les sons de la Terre : du chant navajo au tractopelle, en passant par la mère et son nouveau-né. Chez the Avalanches c’est un patchwork de musiques.

Folk, Electro, R’n’b, Disco, Rap,Trap que sais-je encore : tout ce qui baigne nos oreilles est réuni. Mais aussi une avalanche de talents : Mick Jones le guitariste des Clash, les intellos psychés d’MGMT, le maestro des machines Jamie XX, la voix ensorcelante de Neneh Cherry ou encore le flow dérangé de Pink Siifu.

De quoi impressionner d’éventuels petits hommes verts ! Et puis toujours cette signature : mille et un morceaux en un. C’était déjà le cas sur le premier album de The Avalanches « Since I left you ».

EXTRAIT SINCE I LEFT YOU

En l'an 2000 quand The Avalanches a déboulé, on pourrait dire que le groupe a réalisé l’équivalent musical du « Jardin des délices » de Jheronimus Bosch au 16ème siècle. Une œuvre foisonnante et utopique qui vous jette d'un coup dans la modernité ! 20 ans plus tard : 3ème album et 2ème claque.

EXTRAIT Wherever You Go (feat. Jamie xx, Neneh Cherry & CLYPSO)

Ce nouveau disque contient aussi un message pour notre futur : se souvenir qu'ici-bas nous avions inventé le culte de la fête…

EXTRAIT MUSIC MAKE ME SO HIGH

"Music make me so high” tout est dit... Le nouvel album de The Avalanches c’est de la drogue sonore qui fera danser tout l’univers !

We Will Always Love You de The Avalanches sera mis en orbite ce vendredi.