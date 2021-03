Et si on jouait à "Freeze where you are" ? Rien à voir avec une chaise musicale ! Ici, le jeu consiste à vous figer dans chaque atmosphère et mélodie savamment conçue par Brisa Roché et Fred Fortuny. Une expérience sonore réjouissante qui vous donnera l'envie irrésistible de rejouer leur album à volonté! c'est parti !

La chanteuse Brisa Roché au 45e Festival du Film Américain de Deauville le 8 septembre 2018. © Getty / Foc Kan / FilmMagic

Un album qui marque le retour d’une artiste originale et intense ; Brisa Roché, californienne de naissance, française de cœur. Chanteuse, compositrice, productrice, découverte sur le prestigieux label de jazz Blue Note. Elle vous a probablement déjà fait danser avec la fabuleuse reprise d’un tube de Kanye West “American Boy” devenu “Jamaican Boy” après un passage dans la moulinette des producteurs français Bost and Bim.

On retrouve aujourd’hui la Californian girl Brisa Roché, en binôme avec son ami Fred Fortuny talentueux multi instrumentiste parisien qui a déjà travaillé avec une kyrielle d’artistes dont Da Silva et avec qui elle collabore depuis 2007. L’album “Freeze where u are” est le fruit, savoureux et riche en belles mélodies, d’un travail à quatre mains.

Brisa Roché y parle d’émancipation, d’amours disparus, de nostalgie, de colère contre les hommes et de notre addiction aux nouvelles technologies. Ensemble, ils nous plongent dans une variété de nuances musicales. Celle des films en noir et blanc des années 30 par exemple, où la chanteuse emprunte ce timbre de voix si caractéristique du blues de cette époque, à la Billie Holiday.

Brisa Roché n’a pas abandonné ses influences jazz et son nouvel album va plus loin, il nous offre le spectre de toutes ses influences, du jazz à la pop en passant par l'électro expérimental.

Avec son acolyte, ils ont porté une attention toute particulière au traitement des rythmiques et des mélodies de chaque chanson. C’est ainsi que cet album nous offre une sensation de va-et-vient permanent entre le vintage et l’ultra modern. La nuance du premier single est clairement pop

Pop avec des montées de gospel qui intensifient l’émotion! Brisa Roché et Fred Fortuny ont enregistré dans le mythique studio IPC de Bruxelles et se sont imprégnés des merveilleuses vibrations laissées par les grands artistes qui y ont défilé. On découvre maintenant une teinte de rock psychédélique qui rappelle la chaleur du son américain du début des 70’s et du quartier Laurel Canyon de Los Angeles, berceau de la contre-culture hippie qui a accueilli les grands de ce monde, Carole King, Iggy Pop.

Window Gun qui vient encore colorer la mosaïque des chants, des atmosphères et des arrangements millimétrés du tandem! “ Freeze where you are” nous fait bien voyager à travers plusieurs époques.

“ Freeze where you are” de Brisa Roché et Fred Fortuny déjà disponible.