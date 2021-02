Dans "Le Mur du Son" ce mercredi, on ouvre une boîte à musique. Elle a les bras en l’air comme une ballerine, et une grosse perruque à frange qui masque son visage. Brune, blonde, le plus souvent "bi-goût" : c’est Sia les enfants. La reine des tubes !

L’auteure-compositrice-interprète Sia se produit sur scène aux Billboard Music Awards, diffusés le 14 octobre 2020 au Dolby Theatre de Los Angeles, CA. © AFP / Kevin Winter/BBMA2020/Getty Images Amérique du Nord pour dcp

Vous avez eu envie de chanter hein ? C’est normal. Together, extrait de son premier film, en tant que réalisatrice, et de sa bande son sur mesure, est comme toutes les chansons de Sia. C'est-à-dire qu'elle vient se loger directement dans la partie de votre cerveau dédiée au "fredonnage".

Y'a des types qui deviennent tout verts et très costauds, le super pouvoir de Sia c’est de composer des hits comme elle respire.

Et ça fait longtemps que ça dure ?

De mémoire "stéréo" : depuis une quinzaine d’année. L’australienne Sia Furler a commencé à rentrer dans la tête des gens avec la série Six Feat Under qui a popularisé l’un de ses titres. Depuis, ça ne s’arrête plus. Elle égraine les singles qui aimantent la bande FM.

Deuxième effet Sia, elle vous transforme instantanément en "dancing queen" ! Homme, femme, enfants, animaux, vous vous retrouvez les bras ou les pattes tendus vers le ciel. C’est le cas sur ce Cheap Thrills que l’on entend, mais aussi sur l’incontournable Chandelier.

Sia a composé pour elle mais aussi et surtout pour les autres. Par exemple ce Diamonds écrit en 14 minutes chrono, que Rihanna a eu la bonne idée de ne pas refuser.

Sia, c’est un peu le Cyrano des plus grands succès de ces dernières années. Surnommé "le fantôme de la pop", elle se dévoile un peu plus dans son film.

Trouver un sens à son existence par la musique, dépasser ses peurs, s’unir et franchir tous les obstacles, c’est exactement ce que feront Kate Hudson et Maddie Ziegler dans Music. L’actrice et la petite danseuse qui est devenu le double de Sia incarne les deux faces de l’artiste. Entre repli sur soi et lumière.

Ce qui compte c’est qu’avec la musique comme avec Sia, on ne sent plus jamais seul !

Music le premier film de Sia sortira en VOD le 29 mars, la bande-son est disponible dés vendredi.