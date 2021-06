Déjà 10 ans qu’avec ses High Flying Birds Noel poursuit son œuvre pop, toujours savoureuse et fabriquée dans les moules d’antan, ceux des Beatles et des Kinks.

Noel Gallagher's High Flying Birds, le groupe de rock formé par Noel Gallagher, sur scène pendant le festival Madcool le 11 juillet 2019 à Madrid, Espagne. © Getty / Mariano Regidor/Redferns

Dans un monde en pleine transformation, il y a des points de repères : les frères ennemis d’Oasis en font partie. Liam et Noel Gallager. Avec eux vous pouvez être sûr de trois choses : ils sont fâchés, ils sont vantards et ils font de la pop AOC. C’est ça :

“We’re on our way now” est un inédit, extrait de la compilation qui célèbre les 10 ans de carrière solo de Noel Gallagher.

Depuis une décennie, Noel et ses High Flying Birds sortent régulièrement des standards pop, comme ce tube qui a trôné dans les charts anglais « The death of you and me ».

« The death of you and me » / « La mort de toi et moi » en bon français : requiem pour un binôme légendaire, séparé un soir de Rock en Seine à Paris en 2009.

Et à la sempiternelle question Oasis va-t-il se reformer ? La réponse est…

Invariablement non. Pas pour le moment. En revanche, on peut se demander si séparés les frères d’Oasis arrivent à faire autre chose que du Oasis. Réponse : pas toujours.

Sur ce premier best-of solo, on entend l’écho infini de « Wonderwall » chanson la plus célèbre d’Oasis. Mais contrairement à Liam Gallagher à la fois plus inégal et plus répétitif, Noel tente de nouvelles expériences…

Voilà pour le versant électro dance ! Y a même des embardées pysché en témoigne cette démo :

Enfin, vous connaissez le dicton ? Pop un jour pop toujours !

“Flying on the ground”, deuxième inédit de cette compilation incarne le changement dans la continuité ! Voilà la pop politique de Noel Gallagher et ça lui réussit.

"Back The Way We Came : Vol 1" la première anthologie solo de Noel Gallagher sort ce vendredi 11 juin et il sera l’invité d’Antoine de Caunes dans Popopop.