Anderson.Paak est un artiste hors norme, il faut le voir en concert et écouter ses 4 albums pour mesurer la dimension de ce prodige de la batterie, du rap et du chant. Le Californien, devenu protégé de Dr Dre aurait pu ne jamais éclore et continuer d'écumer les clubs de L.A, mais le destin en décide autrement. Portrait

Coup de projecteur sur Anderson.Paak, brillant co-fondateur de Silk Sonic, avec Bruno Mars, dont le premier single ensemble, est un tube mondial ...

« Leave the door open » déjà en playlist sur France Inter, une heureuse collaboration entre Bruno Mars et Anderson .Paak, chanteur, batteur, rappeur qui assurait sa première partie et dont la trajectoire force le respect, l’admiration et la curiosité.

35 ans, métis de mère coréenne et de père afro-américain, Anderson .Paak commence par jouer de la batterie à l’église, à Oxnard, sa ville natale en Californie. Le cadre familial est chaotique : alcool, violences conjugales, faillite, prison. Après le bac, il tente sa chance à Los Angeles, enchaîne les petits boulots, travaille dans une exploitation de marijuana médicale à Santa Barbara, pris en train d’en voler, il se retrouve sans domicile avec son épouse et son fils, jusqu’au jour où un jeune directeur artistique, le repère et le présente à Dr Dre, le légendaire producteur californien qui a découvert tour à tour, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, The Game ou encore Kendrick Lamar.

Dr Dre lui ouvre la porte du studio en personne, il ne connaît pas encore Anderson.Paak et lui dit :

J’adore ! Va derrière le micro, ne t’occupe pas des textes, juste de la mélodie. »

Anderson.Paak ferme les yeux et chante sur la musique du titre « All in a Day’s Work ».

Quand il rouvre les yeux, Dr Dre l’applaudit et le signe sur son label, il interprète six chansons de son album événement « Compton ».

Anderson.Paak atteint les sommets aujourd’hui grâce à sa musique, funk, soul, hip-hop, avec un zeste de fusion et de rock alternatif, calibrée club par moment.

Tube irrésistible, de Malibu, deuxième album d’ Anderson.Paak qui en compte 4 à présent avec de prestigieux invités de Brandy à André 3000 du groupe Outcast. Exceptionnel en concert : il est aussi bon, voire même meilleur encore que sur disque.

Il faut dire qu’il fait partie des rares rappeurs à se produire avec de vrais musiciens. Puis, il peut chanter comme un crooner, rapper avec un flow unique ; passer derrière sa batterie et libérer son groove dans tous les styles ! Quand Paak part en live, ça donne ça :

Avec son groupe, The Free Nationals, guitare, basse, machines, l’ascension du prodige Anderson.Paak n’est pas terminée et l’album de Silk Sonic « An Evening with Silk Sonic » qui arrive bientôt, ne fera que le confirmer ! En attendant, il vient de produire la talentueuse Andra Day, héroïne du biopic sur Billie Holiday, réalisé par Lee Daniels, avec le vaporeux titre "Phone Dies" déjà disponible.