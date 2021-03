Tatoué au visage comme le rappeur Post Malone, une attention toute particulière portée à ses interprétations comme son idole Pavarotti, les comparaisons s'arrêtent là car le jeune Stéphanois Zed Yun Pavarotti n'est ni strictement rappeur ou ténor. C'est un chanteur de variété dans ce que le mot variété a de plus noble.

Je vous présente le plus enchanteur des rappeurs du moment, le stéphanois ; Zed Yun Pavarotti, auteur de « Beauseigne », un premier album dont le titre est une expression patoise de Saint-Etienne, c’est un peu l'équivalent du peuchère de Marseille.

La chanson qui a donné à Zed Young Pavarotti l’envie de faire de la musique et qui l’a hanté jour et nuit pendant des années, c’est « Yesterday » des Beatles. Ecoutez la reprise qu’il en a faite dans l’excellente émission web « Fanzine ».

Zed Yun Pavarotti, Z comme la première lettre de son nom, Yun ; pour jeune en français, il est née en 97 et Pavarotti, en référence au ténor dont il s’inspire pour soigner ses interprétations. L’enchanteur du rap a véritablement commencé sa carrière dans l’univers du rap pur et dur. Avec le titre « Mon Dieu », il a montré la précision de son flow, la force de ses accroches et il a conquis l’exigeante communauté des rappeurs qui l’a accepté comme faisant partie de la grande famille des MC.

Un morceau taillé pour mettre tous les puristes du rap d’accord, avec les bases du genre :subversion, égotrip, autotune et grosses basses. Mais Zed Yun Pavarotti, s’affranchit de plus en plus de cet univers pour révéler la part du chanteur de variétés, au sens noble du terme, qui sommeille en lui depuis toujours.

Il est totalement décomplexé et ça fonctionne ! Il propose aujourd’hui, sa propre recette du morceau pop-rock ; après y avoir incorporé toutes les notes et références qui tournent dans sa tête depuis si longtemps, sans oublier l’ingrédient indispensable : une mélodie efficace !

Et voilà comment Zed Yun Pavarotti revêt son habit de lumière de chanteur pop et s’offre une nouvelle crédibilité musicale qui le rend capable de tout faire. La batterie vient de faire son entrée officielle dans la liste des instruments qui seront joués en live dès que la situation sanitaire le permettra.

« De Larmes » est le tube en puissance de son premier album « Beauseigne » fraîchement playlisté sur France Inter!

Ne le voyez plus comme un jeune rappeur, Zed Yun Pavarotti est bien un chanteur de pop ! il était en live au studio 104 de la maison de la radio, le 22 février dernier pour la triple affiche de France Inter. Le visage tatoué, il est bien décidé à marquer son empreinte indélébile dans la musique, sans possibilité de retour et il y arrive plutôt bien jusqu’ici…

Zed Yun Pavarotti, "Beauseigne" déjà disponible