C’est déjà Noël. Il a une longue barbe et des cadeaux pour vous c’est Sébastien Tellier. L’inénarrable gourou pop a pensé à la solitude des confinés et propose une série de titres dénudés.

L’artiste de musique électronique, chanteur et acteur, Sébastien Tellier revient avec l’album "Simple Mind" (Record Makers). © Getty / Foc Kan/WireImage

« Look » paru en 2008 sur « Sexuality » l’album post-Eurovision de Sébastien Tellier, a été produit par une moitié de Daft Punk mais se présente ici dans son plus simple appareil. Un clavier, un chant presque chuchoté et quelques voiles électroniques.

Au total 11 reprises paraîtront ce vendredi sur l’album « Simple Mind » :

pour ce concert minimaliste, je démaquille mes chansons » annonce Tellier.

Tout se passe comme si Sébastien Tellier débarquait dans votre salon pour un strip-tease sonore non pas à des fins érotiques mais artistiques. Effeuiller les productions, déshabiller les effets, montrer sans phare le corps de ses compositions. Elles en deviennent d’autant plus vibrantes.

« Divine » par exemple passe de la « surf musique » joyeusement potache à la ballade intemporelle. Le procédé est vraiment fait pour mettre en avant les talents de mélodiste du compositeur de « La Ritournelle ». Mais c’est aussi la continuité de son 6ème album paru il y a quelques mois : « Domesticated ». Homme d’intérieur volontairement domestiqué, Tellier y faisait danser les ballets dans des vapeurs de fer à repasser.

C'est cette version plus dansante de son hymne aux tâches ménagères qui ouvre l'album "reconfiné" de Tellier où, comme dans les tableaux impressionnistes, il propose des variations sur les nouveaux sujets modernes. Comme la vie domestique…

Chercher un ours en peluche peut devenir une vraie épopée sentimentale.

Au fond Sébastien Tellier reprend et développe un précepte déjà énoncé en 2012 dans son album de spiritualité en kit « My God is Blue »

« C’est n’importe quoi mais c’est beau »

Un résumé de son art poétique !