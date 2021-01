Pour célébrer ses vingt ans, la collection discographique "Ecoutez le cinéma", la mémoire musicale du grand écran, propose un livre disque au concept inédit.

"Les Choses de la vie" un film de Claude Sautet avec Romy Schneider et Michel Piccoli (1970) © AFP / FIDA CINEMATOGRAFICA / LIRA FILM / COLLECTION CHRISTOPHEL

Oyez Oyez ! Vous avez suivi les annonces du premier ministre ? Les cinémas resteront fermés au moins jusqu’à la fin du mois. Aucune date de réouverture n’a été fixée à ce jour. Et les pop-corn devant Netflix ça commence à bien faire... Alors allons au cinéma avec les oreilles !

Ah… Enio Morricone « Le clan des siciliens »… Stéphane Grappelli « Les Valseuses »… On n’est pas bien là ? Détendu du mmmmip…

La trompette de la mort, les cuivres de la fuite, le vibraphone de la tragédie. D’après le cinéaste Jean-Pierre Melville y avait un jeune type aux « Cahier du cinéma » qui tournait son premier long-métrage et qui cherchait quelqu’un pour écrire la musique. C’est comme ça que Jean-Luc Godard et Martial Solal se sont rencontrés. Vous allez me dire Nicolas, comment savez-vous ça Mathilde ?

Je me suis plongée dans le livre-disque de la collection « Ecoutez le cinéma !». Véritable mémoire musicale du grand écran.

« L’Eau à la Bouche » est une BO aujourd’hui bien plus connue que son film. Composée par Serge Gainsbourg, et l’arrangeur Alain Goraguer, pas crédité comme co-compositeur. Un jour il en a eu marre, et a envoyé son pote Serge vers un certain Michel Colombier…

« L'héritier » Michel Colombier pour Philippe Labro

Signée Michel Colombier, la BO rock sophistiqué de « L’Héritier » de Philippe Labro est culte. Un graal introuvable en brocante ! Ce qui a longtemps été le cas des musiques de films des années 60-70, avant ce travail d’édition qui date de début 2000 et qui fête ses 20 ans.

"Dernier domicile connu" Francois de Roubaix pour José Giovanni

En 1970 la musique de François de Roubaix pour « Dernier Domicile connu » de José Giovanni c’est déjà du hip hop symphonique ! Dans ce coffret à lire et écouter on retrouve de grands compositeurs (Quincy Jones, Michel Legrand, Alexandre Desplat) qui parlent de cinéma et de grands cinéastes qui parlent de musique…

« Les choses de la vie » de Claude Sautet

Pour Claude Sautet, la musique d’un film est comme la lumière, Philippe Sarde était son chef op’ sonore, un des seuls compositeurs français capable d’écrire cette musique invisible que ressent le spectateur au plus profond de son âme… Un climat qui s’écoute.

Supervisé par Stéphane Lerouge, les 20 ans de la collection « Ecoutez le cinéma ! » sortent ce vendredi, avec une playlist spéciale à retrouver sur le site de France Inter