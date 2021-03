Rone fait son grand retour avec une actualité bien chargée ! Une nomination aux Césars pour la bande originale du film "La nuit venue" de Frédéric Farrucci avec Camélia Jordana et Guang Huo, son album "Rone & Friends" prévu le 26 Mars, sans oublier le film "Room with a view" tourné au Théâtre du Châtelet avec La Horde!

Le DJ, compositeur et musicien Rone au Festival de musiques électroniques "Acontraluz", le 8 septembre 2018 à Marseille. © Maxppp / PHOTOPQR/LA PROVENCE/Valérie Vrel

Rone, nominé demain aux Césars dans la catégorie meilleure musique originale pour le film « La Nuit Venue » de Frédéric Farrucci avec Camélia Jordana et Guang Huo.

BOB 2_ La nuit venue

Rone a eu un coup de coeur immédiat lorsqu’il a lu le script du film « La Nuit Venue ». Il en a composé une bande originale si mystérieuse, urbaine et puissante que sa musique est devenue un personnage à part entière . Ancien étudiant en cinéma et après s’être frotté à la musique de courts et de moyens métrages, c’est sa toute première participation à un long qui lui vaut d’être déjà nominé ! Demain aux Césars, il sera notamment face à un autre virtuose de la musique électronique, Jean Benoit Dunkel du groupe Air, nommé dans la même catégorie.

Rone, de son vrai nom Erwan Castex, aucun lien de parenté avec Monsieur Le Premier Ministre, aurait dû s’appeler « R. One » mais un graphiste s’est trompé sur le flyer en oubliant le petit point, entre le R et le One ! C’est ainsi qu’il est devenu RONE, un des producteurs français les plus importants de la scène électro depuis 15 ans. En dehors du cinéma, il s’intéresse aussi à la danse! Rone a orchestré son spectacle hors norme, « Room with a view » avec le collectif de danseurs « La Horde », au Théâtre du Châtelet à Paris, dont les représentations ont malheureusement été interrompues, à cause de la pandémie. La bonne nouvelle toutefois, est qu’il a eu la très bonne idée d’en faire un film qui est sorti en Juillet dernier, vous y découvrirez comment cette création nous interpelle sur notre rapport au monde et aux autres. En voici un extrait musical …

Sophora Japanica extrait de Room with a view

Quand la musique de Rone s’associe à la danse de la Horde, ça donne des chorégraphies exécutées dans une ambiance post-apocalyptique qui ne laissent personne indifférent ! On y retrouve des références aux clips "Thriller" de Mickael Jackson et "Around the world" des Daft Punk! L’arrêt de ce spectacle, après trois représentations seulement, n’a pas entamé la motivation et la créativité de Rone, bien au contraire. Il a profité de cette étrange période de confinement pour produire un disque collectif intitulé « Rone and Friends » réunissant seize de ses amis artistes comme Dominique A, Mélissa Laveaux ou encore Jenny Beth à l’écoute …

Rone and friends feat Jenny Beth "et le jour commence"

Jenny Beth, la leader punk du groupe Savages, invitée sur l’album de Rone. Elle chante pour la première fois de sa vie en français, qui est pourtant sa langue maternelle, c’est vous dire combien la musique de Rone l’a portée et mise en confiance.

L'album "Rone & Friends" sera disponible le 26 Mars sur l'excellent label Infiné du producteur Agoria, auquel il est resté fidèle depuis ses débuts.