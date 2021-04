Si la folk était un parti politique, Neil Young, en serait le Président émérite! Et son meilleur programme de campagne, serait ce concert acoustique, filmé et dépouillé de tout artifice, qu'il donna le 22 Janvier 1971, sur la scène du Théâtre Shakespeare, à Stratford dans le Connecticut, au tout début de sa carrière.

Superstar depuis le triomphe de ses albums folk dès les années 70, Neil Young est l’un des musiciens les plus influents de son époque. Artiste engagé pour l’environnement, c’est aussi le plus américain des chanteurs-guitaristes canadiens. Installé depuis presque toujours aux Etats-Unis, et même victime des incendies de 2018 en Californie, Il a obtenu la nationalité américaine en janvier 2020, juste à temps pour voter. Un acte citoyen essentiel et symbolique qui lui a inspiré cette chanson

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Looking for a leader » est un chant d’espoir, repris par un autre imminent auteur compositeur et interprète, Bob Dylan. Neil Young y exprime son rêve et l’urgence d’avoir un nouveau leader des Etats-Unis, qui ne construirait pas de mur autour des maisons et qui serait conscient que les vies des noirs comptent notamment. Dénonçant d’ailleurs une politique basée sur "l'ignorance" et "la haine", Neil Young avait même porté plainte en 2016, contre Donald Trump qui avait pris l'habitude d'utiliser ses chansons durant ses meetings de campagne électorale

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enorme tube qui a révélé Neil Young. Les bandes analogiques originales vieilles de 50 ans ont été restaurées avec amour. Le son et l’image nous ramènent en 1971. Neil Young est assis sur la scène du Théâtre Shakespeare de Stratford, dans le Connecticut. Il chante « Old Man » devant un public hypnotisé.

Neil Young, c'est une marque de fabrique qui consiste à happer son auditoire dès le premier accord du son de sa guitare acoustique, omniprésente. Puis la voix singulière de Neil Young souvent haut perchée est reconnaissable entre toutes. Enfin, il compte parmi les rares artistes à avoir exploré un vaste spectre de styles sur plusieurs décennies, du folk rock mâtiné de country au grunge avant l'heure. Nous remémorer les bons souvenirs ou nous permettre de traverser les pires moments grâce à des riff de guitares saturées, c’est aussi la force du septuagénaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ohio, hommage composé par Neil Young et interprété à l’origine par le groupe de folk rock californien qu’il formait avec Crosby, Stills and Nash. Les paroles évoquent l'horreur et le choc de la fusillade du 4 Mai 1970 qui fît quatre victimes, des étudiants manifestant pacifiquement contre la guerre du Vietnam tués par les « petits soldats de Nixon ». Il fallut à Neil Young un sacré courage pour mentionner le nom du président des États-Unis dans sa chanson, ce qui lui valut d'être bannie de certaines radios et l’installa définitivement comme une figure engagée de la contreculture américaine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Young Shakespeare, plus qu'un disque-archive, c'est un album fédérateur qui est un rappel brut et authentique des racines de Neil Young. Un disque magnifique qui abrite parmi les plus belles chansons d’un des premiers concerts filmé de Neil Young en 1971.

"Young Shakespeare" de Neil Young , déjà disponible