La sélection des « Révélations » pour les 36ème Victoires de la musique est tombée hier soir. Plutôt qu’une révélation « album » et une révélation « scène » - difficile à décerner cette année - il y aura une catégorie révélation avec « phallu et une autre avec « utéru » comme dirait Philippe Katerine.

Chez les filles nominées : une hybride, mi- rappeur mi-diva, Lous and the Yakuzas.

Je vous avais déjà dit tout le bien que je pensais de la belgo-congolaise et de son premier album « Gore ». Entre temps elle se retrouvait dans le temple des late show américains chez Jimmy Fallon (IN FALLON) « Presqu'au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt » chante Lous dans « Amigo ». Les autres révélations de ces Victoires 2021 partagent la même bile générationnelle.

La chanteuse Yseult a perdu aussi la tête, dans ce titre « Corps », qui a beaucoup contribué à faire connaître son talent vocal et ses désirs tourmentés.

Côté garçon, ça ne va pas forcément plus fort...

"Prison pour Mineurs" BO Validé Hatik

Révélé par le phénomène “Validé” la série qui a dépassé les 10 millions de streams, le rappeur Hatik transforme cette bile en boule de feu !

C'est une promotion qui en a « gros sur la patate »...

Et chacun a une manière particulière de porter son désespoir Nicolas. Autre nominé, le bruxellois Noé Preszow cherche à dessiner les contours d’un « nous » aux semelles de brumes, dans des textes socio-pop.

On peut aussi tirer gaiment la sonnette d’alarme!

Clou « Comment »

« On tient debout mais ne nous demandez pas comment » chante la jeune Clou, autre révélation, tout aussi lucidaire, mais capable de faire naître des arcs en ciel dans son premier album « Orage ».

Hervé « si bien du mal »

Baschung ascendant « French touch » et « New Wave », on termine avec le chanteur et musicien Hervé, qui a opté pour la danse sur un volcan.

Six nuances de spleen choisissez votre camp...

Rendez-vous le 12 février prochain pour connaître les deux révélations de ces 36eme Victoires de la Musique.