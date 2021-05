Jungle, la simple évocation de ce mot nous propulse ailleurs, la musique de cet excellent collectif britannique en fait autant! Le premier single annonciateur de leur nouvel album est prometteur "Keep Moving" fait office de tour de chauffe des pistes de dancefloor, toujours influencé par le son soul-funk des 70's.

Jungle - "Keep Moving" (official video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Jungle

Jungle, fondé à Londres en 2013 par deux amis d’enfance et influencé par la soul-funk des années 1970. Ils ont su montrer leur immense talent dès leur premier album avec un signe particulier et une marque de fabrique originale : célébrer la danse ! Ils dévoilent aujourd’hui un nouveau single, mais avant de vous le faire découvrir, souvenez-vous du titre qui les a révélés en 2014 :

«Chaleur » Jungle a frappé fort d’entrée de jeu avec ce « Heat » dansant dont le clip est une performance réalisée par deux danseurs hip-hop vissés sur des rollers exécutant des figures sur un groove imparable. Dans le même album, on retrouve une musique que les gamers du monde entier connaissent, devenue le générique de plusieurs jeux vidéos et une nouvelle invitation à danser.

La température de votre ballon d’eau chaude grimpe ce matin ! Normal, le mariage soul, électro et pop est la patte de Jungle, intemporelle

Time, un titre qui a ravagé les dancefloors dès sa sortie, dans ce clip, on assiste à un duel de danse entre deux vieux briscards qui se défient en rythme !

Pourquoi la danse est-elle si présente dans leur travail ?

Parce que Josh et Tom vouent une passion dévorante pour cet art, depuis toujours et stratégiquement, mettre des danseurs en avant leur permettait de cultiver leur aura mystérieuse. Au début de Jungle, rien n'a filtré sur leur identité : ni nom, ni visage, on savait seulement qu’ils étaient signés sur l’exigeant label indépendant anglais XL Recordings qui a notamment publié les albums d’Adèle, The Prodigy, ou encore Gil Scott Heron et Radiohead.

Pour Jungle, plus que jamais et quoiqu’il arrive, il faut «continuer d’avancer malgré tout», voici leur nouveau single « Keep moving » :

Conçu en pleine pandémie, annonciateur de leur futur album, « Loving stereo », cette chanson est dans la droite lignée de leur savoir-faire : joyeuse, optimiste, disco et soul. Le clip est tourné en plan séquence, inspiré cette fois-ci par West Side Story, mettant en scène le célèbre affrontement en danse entre deux “gangs” : les femmes d’un côté, les hommes de l’autre, qui finissent par danser ensemble, comme un symbole d’espoir des jours heureux à venir, « Keep moving », continuons le mouvement ensemble !

Le single « Keep Moving » est déjà disponible et l’album de Jungle « Loving Stereo » sortira en Août.