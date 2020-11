Un peu de liberté dans nos vies confinées ! La comédienne et chanteuse de 28 ans Bonnie Banane sort son premier album demain, « Sexy Planet », et franchement ça donne envie de s’y télétransporter…

Dans un mélange de funk interstellaire et de pop expérimentale, Bonnie Banane raconte la folie du sentiment amoureux et pose les bases : « tu m’excites quand tu me respectesv ».

Extrait « Béguin «

Béguin » est l’un des 14 titres de « Sexy Planet » et évolue dans l’univers inclassable de Bonnie Banane. Tellement inclassable que j’ai décidé d’inventer un mot pour ça « le cabaR’N’B ».

EXTRAIT BLUFF

Comme d’autres de cette nouvelle génération d’artistEs francophones (d'Aya Nakamura à Lous and the Yakuzas pour ne citer que la famille en « A »), Bonnie Banane navigue dans la grande galaxie musicale de l’époque : le R’N’B. Elle fait aussi de ses chansons des mantras d’émancipation et d’affirmation. En témoigne l’excellent « Limites ». Quand c’est non c’est non.

EXTRAIT LIMTES

A l’ère du pop féminisme le consentement ça se chante et ça se danse mais Bonnie Banane ajoute à ce joyeux « empouvoirement » musical une dose de cabaret.

Ce côté « cabaret » vient surtout d’une longue tradition de la chanson française. Avec laquelle Bonnie Banane s’amuse.

Après une improvisation sur scène Bonnie Banane fut qualifiée un jour de « Brigitte Fontaine sous LCD » ce qui je cite l’« a fait kiffé ». Reine des zinzins plutôt que reine des kékés, option Las Vegas pour les influences américaines, Bonnie Banane aime faire de ses chansons des micros spectacles.

Extrait la lune et le soleil

Comme dans ce titre « La lune et le soleil », les coups d’un soir, les histoires d’amour et de rupture parsèment ce premier album. Mais si Bonnie Banane se racontent avec la même aisance que les rappeurs égo-trippés, elle a troqué la noirceur ambiante contre une joie arc en ciel ! Bref Bonnie Banane ça met…

La banane!