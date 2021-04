En avant-première de la sortie de son deuxième album, Clara Luciani présente son nouveau single "Le Reste ",conséquence directe des confinements successifs qui l'ont irrémédiablement conduite vers une passion pour le disco. Digne d’un antidépresseur anti-morosité, "Le Reste" veut « désacraliser la chanson d'adieu ».

Aujourd’hui, nous découvrons le nouveau single de Clara Luciani mais avant de l’écouter, résumé des épisodes précédents, Clara Luciani, c’est ça :

« La Grenade » véritable tube de son premier album « Sainte-Victoire » qui lui a d’ailleurs valu celle de la Révélation Scène en 2018. Aujourd’hui, Clara Luciani revient avec « Le Reste », un hit disco qui parle des vertus de ne garder que le meilleur d’une relation. Et pour son grand retour, elle nous invite à un jeu de piste ! Premier indice, elle évoque un mystérieux grain de beauté sur un pouce.

« Le reste » de Clara Luciani, digne d’un antidépresseur veut « désacraliser la chanson d'adieu ». Et elle veut surtout symboliquement garder ce mystérieux grain de beauté, la coquine ! Mais à qui peut-il bien appartenir ? Suivons la piste d’Abba qui fait partie de ses grandes inspirations.

« Anybody could be that guy », n'importe qui pourrait être ce gars, nous tenons là une information capitale. Elle m’a récemment confié que le disco était devenu son obsession, elle a écouté Abba, mais aussi Michael Jackson, Claude François, ou encore Cerone en boucle depuis le premier confinement et elle a livré d’autres informations sur son compte Instagram.

Vous ne tenez plus en place ? Vous voulez son identité ?

Vous allez être déçu, elle ne révèle toujours pas le nom du propriétaire du grain de beauté mais on y découvre la liste des titres de son deuxième album « Cœur » à paraître le 11 Juin co-produit par Sage le chanteur de Revolver, Breakbot et Pierrick Devin. Elle dévoile aussi la pochette du disque, joliment 70’s. Enfin, Clara Luciani annonce un duo avec Julien Doré. Mais cette affaire de nudité et de disco n’est pas la première de Clara Luciani.

Dans « Nue » extraite de son premier album, elle collaborait déjà avec le chanteur de Revolver pour les paroles. On y entendait aussi clairement son appétit pour les sonorités dansantes et son besoin de se débarrasser des artifices, en avançant nue. Avec « Cœur » son deuxième album, Clara Luciani promet de couvrir 2021 de paillettes ! Mais, bien sûr les paillettes, c’est une métaphore pour évoquer le grain de beauté ! CQFD, Clara Luciani va semer des grains de beauté dans nos vies, avec sincérité !

Et pour le clip, Clara Luciani rend hommage à son Sud-Est natal et à son idole de toujours Jacques Demy.

Clara Luciani avec "Le Reste", single déjà disponible. L'album, "Le Coeur" à paraître le 11 Juin.