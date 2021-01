Avec Lana Del Rey, un autre patriotisme est possible...

Après l’attaque du Capitole, l’Amérique est sonnée, quand soudain débarque Lana Del Rey au volant d’une veille voiture rouge. Cheveux au vent, collier de perles et gants en dentelle. L’image semble totalement déconnectée…

Lana Del Rey est toujours à la recherche de sa « propre version de l'Amérique ». Une définition en « work in progress » qu’elle explore au fil de ses albums, comme on arpente les routes du pays. Nouveau clip, et nouveau single, « Chemtrails over the country club » vient de sortir et poursuit cette quête entamée au moins depuis …

En 2011 « Video games » propulse la jeune Lizzi Grant sur le devant de la scène mondiale, et l’album « Born to Die » s’écoule à plus de 11 millions d’exemplaires. Naissance d’un style - une pop baroque et vaporeuse - d’un univers - le télescopage des grands mythes américains – mais aussi d’un monstre - souvent traqué…

Et c'est toujours un peu la cas: elle a à nouveau été visée en voulant désamorcer une éventuelle polémique sur la pochette de l’album qui paraîtra au printemps... Cette figure du monstre maladroit lui va si bien que dans le clip de « Doin’Time » elle s’était représentée en géante. Quelque part entre Godzilla en robe blanche et « 8 et demi » de Fellini…

Dans ce clip Lana la géante sortait de l’écran et effrayait la foule d’un drivin’. Pour « Chemtrails over the country club » elle se métamorphose à nouveau en monstre. Une "desperate housewife" lisse comme du formica qui devient louve garou… En fait Lana Del Rey donne tout son corps, sa voix, et ses pensées intimes à une représentation ambigüe, monstrueuse, et pas si déformée de l’Amérique.

De « Born to Die » à « Norman fucking Rockwell » (hommage au peintre figuratif américain), en passant par « Ultra Violence » et aujourd’hui « Chemtrails over the country club » tous les disques de Lana Del Rey inventent un patriotisme qui regarderait ses démons en face, pour mieux les combattre.

"Chemtrails Over The Country Club" le nouveau single de Lana Del Rey vient de sortir et l'album du même nom paraîtra en mars.