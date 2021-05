Voodoo Game est de retour avec ce groove et ces sonorités funk encore plus intenses que sûr "Pas contente" grâce aux prouesses de Peter Solo, chanteur, chef de file et d'orchestre charismatique qui construit cette musique à la fois moderne, traditionnelle et répétitive sans suivre à la trace tous les codes pré-établis.

Je vous emmène au cœur d’une cérémonie vaudoue, je vais vous demander d’éteindre vos portables et d’enlever vos chaussures!

Nous avons rendez-vous avec Peter Solo, originaire d'Aneho-Glidji, berceau du peuple Guin du Togo et haut-lieu de la culture vaudou. Depuis 2014, il intègre les chants traditionnels vaudou au son afro-funk des 70's, pour transmettre ses messages en douceur et avec humour. Résultat :

Extrait du 1er album « Apiafo » et le fameux titre « Pas contente » une chanson engagée pour la sauvegarde de la nature, qui n’est pas contente et qu’il faut protéger. Vaudou Game produit une transe rythmique imparable héritée de Fela et James Brown

Vous avez bien en tête l’énergie du parrain de la soul, et maintenant tendez l’oreille vers les chants vaudou dont Peter Solo s’inspire :

Grâce à cette base simple et pure : un tambour et du chant, Peter Solo trouve la gamme du vaudou pour composer ses morceaux, et c’est bon bon bon bon !

« La vie c’est bon », extrait du deuxième album Kidayu qui signifie « partage » en Kabye, la langue parlée au Nord du Togo.

La particularité musicale du Togo et du Bénin est d’employer, lors des rituels vaudou, des gammes précises chantées en l’honneur des divinités, l’idée de combiner cette tradition vaudou avec les musiques d’un autre transe celle du blues et du funk. Un idée qui est venue spontanément à l’esprit de Peter Solo, et ça fonctionne encore parfaitement sur le nouveau projet du groupe.

Plus funk que jamais, « Bella » est le tout nouveau single du groupe Vaudou Game. Extrait du prochain album à venir, "Noussin" Enregistré sur bandes analogiques, à Lyon lors du confinement, un autre inédit figure sur le retour bondissant du groupe.

Un groove dément et universel chanté dans plusieurs langues, français, anglais, mina, Vaudou Game ne se refuse rien et nous fait patienter en sautillant le temps de le retrouver en concert et avec l’album complet, vous pouvez remettre vos chaussures !

Vaudou Game, "Bella" et "Be my wife" sont déjà disponibles.