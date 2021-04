Piers Faccini, 17 ans que le chanteur des Cévennes d’origine anglo-italienne, également peintre et photographe, réchauffe les coeurs et l’atmosphère en mariant l’héritage pop-rock anglo-saxon, les musiques traditionnelles et la musique la musique baroque. Sur son 9ème album folk, il a de nouveau invité amis et guests !

Portrait de l’auteur-compositeur-interprète Piers Faccini à l’occasion de la sortie de son neuvième album "Shapes of the Fall" (No Format). © Julien Mignot

S’il existe une littérature de voyage, il existe également une musique de voyage. « Shape of the fall » le neuvième album du multi-talentueux Piers Faccini en est une preuve indéniable. Première escale au Maghreb :

Nous planons en ce moment au-dessus des arabesques vocales créées par Piers Faccini. 17 ans que le chanteur folk des Cévennes d’origine anglo-italienne, également peintre et photographe, réchauffe les cœurs et l’atmosphère en mariant l’héritage pop-rock anglo-saxon, les musiques traditionnelles et la musique la musique baroque. Sur son nouvel album, il a de nouveau sollicité son ami Malik Ziad, virtuose du oud et de la mandole, grand spécialiste des musiques gnawas, ainsi que son frère Karim, maître des percussions. Sans oublier, Luc Suarez, guitariste de son premier groupe, fidèle compagnon de route et orfèvre des arrangements du quatuor à cordes.

Firely, la Luciole.. C’est précisément la métaphore qui convient à l’écoute de ce titre brûlant qui nous fait déambuler et danser dans les racines du blues oriental. Piers Faccini s’ouvre ici à la musique microtonale du Maghreb, qui se distingue de la musique occidentale, notamment en termes d’octave, une technique caractéristique de la musique du Moyen-Orient ; un instrument hybride entre oud et guitare, a même été spécialement conçu pour lui par un luthier.

Comment Piers Faccini trouve t-il le bon équilibre entre la tradition et la modernité ?

C’est le fruit d’un travail qu’il mène depuis sa première chanson, écrite à l’âge de 13 ans. Il se compare à un céramiste qui, année après année, répète son geste pour atteindre l’équilibre parfait entre maîtrise et spontanéité.

Cette quête, Piers Faccini la poursuit à travers ses rencontres.

« All Aboard », Un peu comme si Piers Faccini avait posé la pointe d’un compas sur les Cévennes d’où il a conçu son album pendant deux ans et dessiné différents cercles allant du Maroc à l’île de la Réunion en passant par les Etats-Unis.

Il nous offre ici une relecture du mythe de l’arche de Noé avec les voix d’Abdelkebir Merchane et de Ben Harper, embarquant blues et chant gnawa à bord du même vaisseau. Dernière escale, à présent, dans les traditions de transe méditerranéennes du sud de l’Italie au Maghreb.

« Foghorn Calling » “l'appel de la corne de brume” déjà en playlist sur France Inter, sonne l’alarme du potentiel effondrement environnemental de la Terre et de la perte dévastatrice de la biodiversité. Piers Faccini lance ici un appel à l'action positive et à la guérison, pour sortir des ténèbres vers la lumière.

Shapes of the Fall, l’album de Piers Faccini est déjà disponible.