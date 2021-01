S Novym Godom à tous! Ce matin dans "Le Mur du Son" un nouveau nouvel an !

Le groupe de cold wave biélorusse originaire de Minsk Molchat Doma en concert à Bla (Oslo) le 30 janvier 2020. © Getty / Avalon/ PYMCA/Gonzales Photo/Per-Otto Oppi/Universal Images Group

« S Novym Godom » ! Dans la culture orthodoxe, la nouvelle année commence aujourd’hui et j’ai pensé que nous pourrions fêter ça en musique…

Les activistes des Pussy Riot et leur prière punk anti-Poutine, ça se tente pour une playlist de Nouvel an russe, mais il faudrait désormais ajouter l’incontournable trio Molchat Doma.

Molchat Doma, groupe de new wave biélorusse, cartonne sur les plateformes musicales et sur le réseau social Tik Tok. Plus de 160 000 vidéos utilisent leur chanson « Sudno » qui dépasse les 48 millions d’écoute sur Spotify…

Molchat Doma est devenu le groupe russophone le plus écouté dans le monde mais le phénomène ne se résume pas à son succès viral, où il accompagne des clips de gens qui se teignent les cheveux ou font défiler leur garde-robe : c’est aussi la bande son d’une jeunesse de l’Est qui se rêve plus libre.

C’est « Drôle sur Tik Tok et sérieux en Biélorussie » Nicolas, comme le résume très bien le New York Times ! Les chansons de Molchat Doma (“maisons silencieuses”) évoquent l’architecture brutaliste et les quartiers dortoirs de Minsk. Elles ne sont pas explicitement politiques. Pour autant cette musique accompagne la contestation des élections biélorusses d’aout dernier.

« Tancevat » ça veut dire « danser », danser jusqu’au bout de la nuit. Influencé par les anglais de New Order comme l’ancien groupe de rock russe Kino (célébré par le grand film « Leto » de Kirill Sebreroinokov), Molchat Doma rappelle cette atmosphère du début des années 80, à la veille de la Perestroïka…

Dans « Leto » Kirill Sebreroinokov Viktor Tsoï du groupe Kino dit que la new-wave c’est l’avenir… Pour toute une génération de « doomers », les déprimés, cette période est en tous cas un refuge romantique pour penser cet avenir.

"Monument" l'album de Molchat Doma est déjà disponible en dur et en ligne.