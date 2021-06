A 60 ans, et une dizaine d’albums, la pionnière béninoise propose dans ce nouvel album une véritable union musicale autour d’une idée forte : nos devenirs sont interdépendants.

On ne va pas rester sans bouger en attendant la fin de la 6ème extinction non ? Alors réveillons-nous au son de la diva béninoise Angélique Kidjo et son mobilisateur « Mother Nature » !

« Mère Nature sait nous avertir à sa manière / Vous l’entendez le tic-tac ? Le compte à rebours ? Vous faites quelque chose pour l’arrêter ? ». « Mother Nature » donne son nom et son ton au nouvel album d’Angélique Kidjo. Ni moralisateur ni accusateur, le disque fédère les énergies en dansant !

Nous sommes l’Afrique ! « Africa one of a kind », autre extrait de ce nouvel album, revisite “Africa” le tube international de Salif Keita, descendant de l’Empire Mandingue, et l’entrechoque avec le flow de Mr Easy. Jeune MC new yorkais d’origine jamaïcaine.

Angélique Kidjo rassemble l’Afrique en dehors des frontières coloniales, générationnelles et linguistiques comme elle l’avait promis en recevant son 4ème Grammy en 2020. Mais pas seulement. Elle fait de l’Afrique un ciment musical mondial qui réunit les styles et les destins.

En 2018 Angélique Kidjo reprenait intégralement l’album culte des Talking Heads « Remain in light » renforçant l’alliance entre post punk, rythmique africaine et électro. Le titre « born under punches » se lit alors comme un hymne universel contre les violences. Sur le nouvel album « Mother Nature » c’est « Dignity » qui prend le relais !

La compositrice et interprète nigériane Yemi Alade à l’instant, mais aussi le nigérian Burna Boy, la zambienne Sampa the Great, le frenchan M ou l’englishman Sting : sur ce nouvel album l’Internationale musicale d’Angélique Kidjo s’élargit, et devient même environnementale portée par une conviction « il n’y a pas de dignité de l’homme sans dignité de la terre ».

« Mother Nature » le nouvel album d’Angélique Kidjo sort ce vendredi.