Avec son album, "El Madrileño", classé en tête des ventes et des streamings à peine 24 heures après sa sortie, C. Tangana est devenu un véritable phénomène, capable de rendre hommage à la musique traditionnelle espagnole et ses héros, tout en la renouvelant et en créant un son nouveau, universel et intergénérationnel.

Le rappeur et compositeur C. Tangana en concert pendant le Festival Internacional de Benicassim le 20 juillet 2018 à Benicassim, Espagne. © Getty / Xavi Torrent / Redferns

Antón Álvarez Alfaro, de son vrai nom. Le C. vient de Crema, l’un de ses surnoms. Le talentueux rappeur trentenaire, d’origine Madrilène, C.Tangana qui officie depuis les années 2000, est devenu un véritable phénomène en Espagne. Les grands médias nationaux n’hésitent pas qualifier son troisième album « El Madrileño » d’«album de l’année ».

C Tangana y rend hommage à l’Amérique Latine et à ses héros, tout en créant un son nouveau.

Tout en douceur « Comerte Entera » [« te manger tout entière »], en playlist sur France Inter, C. Tangana invite le guitariste brésilien Toquinho, pour une ballade flamenca entre bossa nova et baile funk, un croisement efficace et original qu’il a déjà expérimenté en 2016 avec « Antes de morirme », en duo avec sa compagne d’alors, Rosalia, qui débutait avant de devenir l’immense star qu’elle est aujourd’hui. La chanson choisie pour la B.O. d’une série est devenue un tube national, leur ouvrant les portes du succès.

C. Tangana et Rosalia nous embarquaient dans un nouveau flamenco, un style qu’il va approfondir et développer en collaborant avec elle sur son premier album « El mal querer » en 2018 au succès aussi artistique que commercial, qui va lui permettre d’affirmer et d’assumer son âme espagnole, lui qui auparavant était davantage inspiré par ses passions américaines comme Kanye West et Mobb Deep notamment.

Pour inventer ce son nouveau, il a d’abord fait le tour de ses influences latino : flamenco, salsa, rumba, batchata, reggaeton, et même rock, en invitant sur chaque titre leur digne représentant, de José Féliciano aux Gypsy Kings . Puis C. Tangana a insufflé une orientation hip-hop et R’nB, avec de grosses basses, des percussions sèches et des effets électroniques. Il a surtout construit un disque authentique et personnel totalement décomplexé! On le retrouve ainsi en duo avec bonheur avec Eliades Ochoa, guitariste du Buena Vista Social Club.

L’enfant de Madrid et le passeur cubain s’étaient croisés par hasard dans un restaurant de La Havane et voilà le résultat ! C. Tangana en véritable chef d’orchestre a su honorer les anciens et nous présenter la nouvelle génération de talents.

En duo avec le jeune chanteur mexicain Omar Apollo, C. Tangana jette de merveilleux ponts entre les musiques et les époques, et propose une aventure nouvelle, inédite et fraiche !

L’album « El Madrileno » de C. Tangana est déjà disponible.