Chaque année, autour de la Saint-Valentin, ce refrain trotte dans les têtes et fait battre les cœurs des artistes et du public !

Lors de la 36ème cérémonie des Victoires, vendredi dernier, Benjamin Biolay était particulièrement à l’honneur avec 3 nominations et ressort grand vainqueur de cette édition avec deux récompenses.

Même pas mal ! Sacré artiste masculin de l’année, Benjamin Biolay a aussi reçu le prix du meilleur album pour "Grand Prix", porté par son tube "Comment est ta peine ?"

Auteur, compositeur, interprète, révélé en 2000 avec l’album “Chambre avec vue” conçu pour Henri Salvador avec Keren Ann, il est abonné au succès !

Benjamin Biolay avait déjà remporté 4 Victoires dont L’interprète masculin de l’année et meilleur Album de chansons pour La Superbe en 2010, devenu incontournable .

Benjamin Biolay a profité des Victoires pour lancer un appel sur scène il a déclaré, je cite:

Dans cette année de silence a suivi un silence que j’ai trouvé assez étourdissant, un silence des pouvoirs publics (...) j'attends qu'on nous écoute un petit peu (...)"

Dans cet album, “Grand Prix”, dédié à sa passion pour la Formule 1, il soulève le capot et nous parle de victoire, d’échec, de sa route, d’amour, de rupture.

Dans “Grand Prix”, Biolay prend le contrôle de la piste, il embarque les chanteuses Adé et Juliette Armanet au passage, le temps d’un duo.

Il nous offre aussi un cadeau inattendu! Une reprise d’un intemporel de la chanson française :

Benjamin Biolay s’approprie en douceur, « Tous les cris les SOS « tout en conservant la force du message envoyé par son inoubliable auteur : Daniel Balavoine.

Mais ce n’est pas tout ! Benjamin Biolay est aussi excellent comédien :

On le retrouve en mari infidèle aux côtés de Karine Viard dans “Les Apparences” le dernier film de Marc Fitoussi et dans le rôle d’un patron de label de jazz, dans la série “The Eddy” de Damian Chazelle (à qui l’on doit Whiplash et Lalaland).

Benjamin Biolay sera également le chef d’orchestre de la prochaine cérémonie des Césars le 12 Mars prochain et petit scoop , il prépare à cette occasion un hommage spécial à Jean-Pierre Bacri !

L’album de Benjamin Biolay « Grand Prix » est disponible en Édition Deluxe.