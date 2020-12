Les concerts extraordinaires de Catherine Ringer

Catherine Ringer, chanteuse et multi-instrumentiste pendant les Victoires de la Musique à La Seine Musicale le 9 février 2018. © Getty / Marc Piasecki

Le monde des arts manifeste contre la fermeture, sans autre aménagements possibles, de tous les lieux culturels. Une manière de faire revivre les spectacles, c’est aussi d’en écouter !Demain soir concert triple affiche sur France Inter avec entre autres, l’inimitable Catherine Ringer… Allez montez !

Je sais que ça fait loin mais essayez d’imaginer une salle pleine à craquer. La philharmonie de Paris par exemple, en septembre 2019. C’était il y a une éternité, il y a un siècle, il y a un an et demi.

LAlala on connait la chanson. Allure de zazou geisha et longue tresse sur le côté, Catherine Ringer chantait pour les 40 ans des Rita Mitsouko et livrait comme à son habitude un des concerts les plus extraordinaires qui soient.

Ingrédient essentiel : Catherine Ringer bien sûr ! « It is normal » ! Son franglais, sa prestance mi Iggy (Pop bien sûr) et mi Nomi (Klaus de son prénom) et sa gestuelle digne du théâtre kabuki.

Ajoutez les chorégraphies très en place (signées Marion Motin la française qui fait danser Madonna) et les costumes qui rappellent les pubs kodak de Jean-Paul Goude. Vous y êtes ? Un concert de Catherine Ringer, c’est comme çaaa

« C’est comme ça » Lyrisme pop, funk slappé, métal hurrrlant : les concerts de Catherine Ringer réunissent plusieurs continents musicaux et fusionnent plusieurs esthétiques dans un show toujours « volcanique ».

« Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko à la Philharmonie de Paris » : ça vient de sortir en CD, vinyle et DVD. On retrouve Catherine Ringer, Alain Souchon et Benjamin Biolay demain soir sur France Inter pour un concert « triple affiche » présenté par l’amie Rebecca Manzoni.