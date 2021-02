3 voix qui font du bien et qui réchauffent: Matthieu Chedid comme magicien thérapeute accompagné par la puissance vocale d'Ibeyi, inspiré par l'oeuvre de Prune Nourry, intitulée "Amazone Erogène".

Matthieu Chédid et Ibeyi © Getty

Aujourd’hui, dans le mur du son, l’alliance de la musique et de l’art contemporain.

3 voix qui font du bien! Matthieu Chedid comme magicien thérapeute accompagné par la puissance vocale d'Ibeyi, inspiré par l’œuvre de la plasticienne Prune Nourry : Amazone Erogène.

Amazone Erogene est porté par les choeurs des jumelles Ibeyi, filles du grand percussionniste cubain, Miguel Anga Diaz, chantre du Buena Vista Social Club.

Elles avaient déjà chanté pour la sortie d'un documentaire de Prune Nourry à New-York. C’est une histoire d’amitié qui se perpétue ici avec M. Leurs voix sont propulsées comme un souffle d'émotions, aussi éclatant que la pluie de flèches conçue par Prune Nourry, qui atteint sa cible, en plein coeur. Prune Nourry et l'écrivain Daniel Pennac ont co-écrit une véritable déclaration d’amour comme l’exprime si bien Daniel Pennac ...

Amazone Erogène touche avec des mots, des sonorités et des voix qui agissent symboliquement comme un remède. Amazone Erogène rappelle au passage, la fonction thérapeutique de l'art.

Souvenez-vous, Ibeyi avait fait un véritable carton dès la sortie de leur tube River en 2014.

2 ans plus tard, elles se retrouvaient même dans le clip de Beyonce. La star planétaire avait flashé sur elles et les avait invitées en personne ! Elles ont en commun l’engagement et le féminisme. Ibeyi, adeptes du mélange des langues et des cultures ont appris à chasser la négativité pour la remplacer par la force et le courage de ne jamais abandonner.

Away Away, extrait de leur 2eme album ; que l’on vient d’entendre est un authentique hymne à la joie, une explosion d’énergies positives comme elles le décrivent elles-mêmes.

En attendant le 3ème album d’Ibeyi en préparation en ce moment à Londres, vous pouvez écouter déjà écouter Amazone Erogène en digital.

Et l’intégralité des revenus du titre Amazone Erogène sera reversée à l’institut Curie pour soutenir la recherche contre le cancer.