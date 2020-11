Succès immédiat pour le nouveau single de Billie Eilish. Casser Internet en citant René Descartes, c’est balaise! I think there for I am « je pense donc je suis » scande Billie Eilish. La formule la plus célèbre de la philosophie française.

L’auteure-compositrice-interprète Billie Eilish pendant les BRIT Awards 2020 à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Samir Hussein / WireImage